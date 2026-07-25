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الرياضة

أتلتيكو مدريد يعوض جريزمان بالكوري «كانغ-إن لي»

أتلتيكو مدريد يعوض جريزمان بالكوري «كانغ-إن لي»
25 يوليو 2026 13:31

مدريد (أ ف ب)
انتقل لاعب الوسط الكوري الجنوبي كانغ-إن لي من باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسمين الأخيرين، إلى أتلتيكو مدريد الإسباني بعقد يمتد لخمسة أعوام، وفق ما أعلن الناديان.
وقال نادي العاصمة الإسباني في بيان: «توصّل أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان إلى اتفاق بشأن انتقال كانغ-إن لي الذي وقّع مع نادينا حتى 30 يونيو 2031»، من دون الكشف عن قيمة الصفقة.
ووفقاً لمصدر مطّلع على المفاوضات، فإن قيمة الانتقال تقارب 40 مليون يورو من دون الحوافز.
وبذلك، سيغادر لاعب الوسط الهجومي البالغ 25 عاماً باريس بعد ثلاثة مواسم لم ينجح خلالها في فرض نفسه أساسياً في فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي، لكنه أحرز 12 لقباً، بينها آخر نُسختين من دوري أبطال أوروبا.
وتوجّه النادي الباريسي بالشكر «الحار» للاعب على مساهمته في إحراز هذين اللقبين القاريين.
واعتمد إنريكي على اللاعب الكوري الجنوبي في الدوري الفرنسي أكثر من دوري الأبطال، لتعويض الغيابات العديدة في صفوف الفريق بسبب الإصابات خلال الخريف، مسجّلاً بالمجمل الموسم الماضي 4 أهداف مع 5 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.
وكان كانغ-إن لي، الذي سبق له اللعب في إسبانيا بألوان فالنسيا، محط اهتمام أتلتيكو منذ أشهر عدة، في إطار سعي النادي لتعزيز خياراته الهجومية بعد رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان إلى أورلاندو الأميركي.
وبات الكوري الجنوبي ثالث صفقات أتلتيكو هذا الصيف، بعد لاعب الوسط الدنماركي مورتن هيولماند والظهير الإسباني أليخاندرو جريمالدو.

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