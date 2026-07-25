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الرياضة

لايبزج يصدم ريال مدريد

لايبزج يصدم ريال مدريد
25 يوليو 2026 13:59

لايبزج(د ب أ)
انضم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إلى سباق التعاقد مع يان ديوماندي، ولكن تقارير ذكرت أن فريق لايبزج الألماني رفض عرضاً يصل إلى 100 مليون يورو (114 مليون دولار)، من الفريق الإسباني من أجل التعاقد مع اللاعب الإيفواري الشاب.
وذكر موقع "ذي أثلتيك" أن المفاوضات تتواصل رغم أن لايبزج لم يدرس بشكل كاف، العرض الذي تقدم به ريال مدريد والذي بلغ 90 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.
ورفض لايبزج من قبل عرضاً مشابهاً من فريق ليفربول الإنجليزي. ووفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية يرغب لايبزج في الحصول على الأقل على 120 مليون يورو، من أجل دراسة السماح للاعب الإيفواري بالرحيل هذا الصيف.
وانضم ديمواندي "19 عاماً" إلى لايبزج مقابل 20 مليون يورو من فريق ليجانيس الإسباني، بعقد يمتد حتى 2030 من دون وجود شرط جزائي للرحيل.
وسجل ديوماندي 12 هدفاً ومرر تسع تمريرات حاسمة في الموسم الماضي من الدوري الألماني، كما أنه ترك انطباعا خلال مشاركته في بطولة كأس العالم الأخيرة.
ويرغب لايبزج في الإبقاء على ديوماندي لعام إضافي على الأقل، ويقال إن النادي مستعد لتحسين عقده. وأنهى لايبزج الموسم الماضي في المركز الثالث وسيشارك في دوري أبطال أوروبا.
وقال ديوماندي إنه يتوقع أن يرحل، ويُزعم أنه اتفق على الشروط الشخصية مع فريق باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا.

 

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