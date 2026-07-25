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الرياضة

السيتي يمدد ارتباطه مع خوسانوف 5 أعوام

السيتي يمدد ارتباطه مع خوسانوف 5 أعوام
25 يوليو 2026 15:06

لندن (أ ف ب)
مدد المدافع الدولي الأوزبكي عبد القادر خوسانوف عقده مع مانشستر سيتي لخمسة أعوام، وفق ما أعلن السبت وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وساهم خوسانوف الموسم الماضي في قيادة سيتي لإحراز لقب مسابقتي الكأس وكأس الرابطة المحليتين، إضافة إلى إنهاء الدوري الممتاز في المركز الثاني خلف أرسنال، وذلك بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي قرر الرحيل عن النادي بعد مشوار دام 10 أعوام.
وانضم قلب الدفاع الدولي البالغ 22 عاماً إلى سيتي في يناير 2025 قادماً من لانس الفرنسي.
وخاض خوسانوف 30 مباراة دولية مع منتخب أوزبكستان، وشارك هذا الصيف في المغامرة الأولى على الإطلاق لبلاده في كأس العالم، حيث لعب جميع المباريات الثلاث في المجموعة الحادية عشرة.
وقال خوسانوف "هذا يوم رائع بالنسبة لي ولعائلتي. أنا سعيد جداً بتمديد بقائي مع سيتي. استمتعت بكل دقيقة منذ وصولي إلى مانشستر، وأشعر أني أتطور وأتعلم كثيراً كلاعب".
وتابع "أمامي الآن تحد جديد، متمثل بإقناع (المدرب الجديد الإيطالي) إنزو ماريسكا وجهازه الفني، وضمان وجودي بشكل منتظم في الفريق. أنا مصمم على تحقيق ذلك".
وأصبح خوسانوف ثاني لاعب من سيتي هذا الأسبوع يجدد ارتباطه بالنادي لفترة طويلة، بعد المهاجم الإنجليزي فيل فودن الذي وقع عقداً جديداً يمتد لأربعة أعوام.
وقال مدير كرة القدم في سيتي البرتغالي هوجو فيانا "كنا سعداء جداً ومعجبين بالتطور الذي أظهره عبد القادر خوسانوف منذ وصوله إلى إنجلترا. نحن نراه ينمو ليصبح شاباً رائعاً ومدافعاً مميزاً، لكننا نعلم أن هذه مجرد البداية".
وأردف "قدراته البدنية والفنية من أعلى مستوى، ويمتلك كل المقومات اللازمة ليصبح قلب دفاع من الطراز العالمي"، معتبراً أن "بعمر الثانية والعشرين فقط، أفضل سنواته لا تزال أمامه، وإمكانية تطوره بشكل أكبر واضحة للجميع".

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