العالم يحتفي بفريق «الإمارات إكس آر جي»





عمرو عبيد (القاهرة)

أثار الإنجاز الكبير لفريق الإمارات «إكس آر جي» وقائده، بطل العالم في السنوات الأخيرة، موجة واسعة من التغطيات حول العالم، حملت الكثير من الإشادة والانبهار. ركزت وكالة «إن بي آر» الأميركية على الوقائع المجردة، فذكرت أن بوجاتشار قطع خط النهاية قبل الثامنة مساءً بقليل بتوقيت باريس ليحقق فوزه الخامس. وتناولت «رويترز» الفوز من زاوية الإرث التاريخي، مؤكدة أن بوجاتشار رسّخ مكانته كأحد أعظم أساطير الرياضة على الإطلاق، ولفتت الوكالة إلى معلومة إحصائية ذكرت من خلالها، أن هذه النسخة هي الأولى في تاريخ الطواف التي لا يفوز فيها أي دراج فرنسي أو إيطالي أو إسباني بأي مرحلة، رغم أن هذه الدول الثلاث هي التي أسّست تقليد «الجراند تور»، إلا أن يبدو أن «سحر» بوجاتشار بقميص فريق الإمارات، أعاد كتابة التاريخ بأروع طريقة مُمكنة. «فرانس برس» شددت على البُعد التاريخي للإنجاز، موضحة أن بوجاتشار انضم إلى جاك أنكيتيل وإيدي ميركس وبرنار إينو وميجيل إندوراين في النادي الحصري لأصحاب الألقاب الخمسة، وأنه حسم اللقب فعلياً خلال مرحلتي «آلب دويز» الجبليتين السابقتين، أما «يورو نيوز» فأضافت إلى أن الجماهير الغفيرة لم تتأثر حماستها رغم التعديلات التي لحقت ببعض مراحل السباق، الذي حوّله بوجاتشار إلى «مسرح هادئ» بالنسبة له، يتحرك خلاله كما يحلو له، وسط دهشة وانبهار المنافسين، الذين تحوّلوا في كثير من المراحل إلى «مُتفرّجين». كما قدّمت «سكاي سبورتس» أدق تفصيل إحصائي، موضحة أن بوجاتشار كان متعادلاً سابقاً مع البريطاني كريس فروم بأربعة ألقاب، ليصبح الآن منفرداً في صدارة «الجيل الحديث» بعد انتصاراته في أعوام 2020 و2021 و2024 و2025 و2026، لاسيما عبر تلك «الثُلاثية المُتتالية المُذهلة». أما في الصحافة الناطقة بـ«الإسبانية»، فوصفت «كلارين» بوجاتشار بأنه «أسطورة» عادل عشرات الأرقام القياسية، ونقلت عنه قوله إنه «عاجز عن الكلام» وأن عليه الآن «إيجاد هدف جديد»، وهو أمر اعتاده بوجاتشار مع الفريق الإماراتي، الذي كُلّما حصد إنجازاً خيالياً في بطولة العالم خلال أحد الأعوام، عاد في العام التالي ليضرب موعداً مع إنجازاً أكبر. وفي فرنسا، تناولت صحيفة «20 دقيقة» تفاصيل المرحلة الأخيرة الدرامية، من مبارزة بوجاتشار وفان دير بول جنبًا إلى جنب قبل عشرة كيلومترات من الخط، إلى حسم الهولندي المرحلة بفارق ضئيل، بينما اعتبر بوجاتشار مشاركته «مكتملة» بفوزه بفارق يتجاوز الست دقائق في النهاية. وخصصت «ذا أتلتيك» مساحة كبيرة للحديث عن بوجاتشار وفريق «الإمارات- XRG»، وتحليل إنجازه الكبير في فرنسا، وقالت تحت عنوان «هل كانت هذه أفضل مرحلة نهائية على الإطلاق في تاريخ الطواف؟»، إن بوجاتشار وفان دير بول قدّما عرضاً مذهلاً للجماهير في باريس.