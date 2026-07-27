بارنز يوقع عقداً «طويل الأمد» مع نيوكاسل





لندن (أ ف ب)

وقّع الجناح هارفي بارنز الاثنين عقداً جديداً «طويل الأمد» مع فريقه نيوكاسل صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الماضي.وكان يتبقى في عقد بارنز السابق عامين، لكن نيوكاسل نجح في إقناع الدولي الإنجليزي بتمديد فترة بقائه في ملعب سانت جيمس بارك قبل انطلاق الموسم الجديد. وارتبط اللاعب بإمكانية الانتقال إلى أستون فيلا الذي يبحث عن تعزيز خطه الهجومي بعد بيع مورجان روجرز إلى تشلسي. ويُعدّ قرار بارنز دفعة معنوية كبيرة لنيوكاسل بعد رحيل أنتوني جوردون إلى برشلونة الإسباني، والتحاق الإيطالي ساندرو تونالي بتوتنهام خلال فترة الانتقالات الحالية.