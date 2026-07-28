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الرياضة

لورينسي يجدّد الدوافع بتجربة عجمان

لورينسي يجدّد الدوافع بتجربة عجمان
28 يوليو 2026 18:45

فيصل النقبي (عجمان)
أعرب البرازيلي لورينسي رودريجيز، المنضم حديثاً إلى صفوف فريق عجمان، عن سعادته ببدء مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، مؤكداً حماسه لخوض هذا التحدي مع نادٍ يملك تاريخاً وطموحات كبيرة في الكرة الإماراتية.
وقال لورينسي إن انتقاله إلى عجمان يُمثل دافعاً جديداً بالنسبة له بعد سنوات قضاها مع خورفكان، مشيراً إلى أنه يحمل الكثير من الذكريات الجميلة مع ناديه السابق، ويتطلع في الوقت ذاته إلى تقديم أفضل مستوياته بقميص عجمان والمساهمة في تحقيق تطلعات الفريق خلال الموسم المقبل.
وأضاف: «أشكر إدارة نادي عجمان والجهاز الفني على الثقة التي منحوني إياها، وسأبذل كل ما لدي من أجل الظهور بالمستوى الذي يليق بهذه الثقة وإسعاد جماهير النادي».
وتحدّث لورينسي عن طموحاته المستقبلية، مؤكداً أن من أكبر أحلامه تمثيل المنتخب الوطني الإماراتي إذا أتيحت له الفرصة مستقبلاً، وقال: «سأواصل العمل والاجتهاد كل يوم، وإذا سنحت لي فرصة الدفاع عن ألوان منتخب الإمارات فسيكون ذلك شرفاً عظيماً بالنسبة لي، وسأقدّم كل ما أملك لخدمة الكرة الإماراتية».

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