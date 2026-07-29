«الآسيوي» يرفض مقترح «فيفا» ببيع الحقوق التجارية

كوالالمبور/الرياض (د ب أ)

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المقترح الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأنه يعتزم جمع مليارات الدولارات من خلال إمكانية بيع جزء من حقوقه التجارية، بما في ذلك الحقوق المرتبطة بكأس العالم، وإنشاء مؤسسة "فيفا فوروارد".

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيان إعلامي، نشره بموقعه الإلكتروني، أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم استشارة الاتحادات القارية قبل طرح المقترح .

وأوضح: "يؤكد الاتحاد الآسيوي أنه لم تتم استشارته بشأن هذا المقترح، ويعرب عن خيبة أمله لأن مسألة بهذه الأهمية طرحت في المجال العام، قبل أن تتاح لأسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فرصة دراستها ومناقشتها من خلال قنوات الحوكمة المعتمدة والراسخة".

وتابع: "في الوقت الذي يدرك فيه الاتحاد الآسيوي أهمية استكشاف أساليب مبتكرة يمكن أن تسهم في تعزيز مستقبل كرة القدم العالمية، فإنه يؤكد أن المبادرات بهذا الحجم وذات هذه الآثار، يجب أن تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والتشاور الهادف".

وأكمل: "كما أن القرارات التي قد تعيد تشكيل المستقبل التجاري والمالي للعبة تتطلب مشاركة شاملة ومسبقة مع الاتحادات القارية، والاتحادات الوطنية الأعضاء، وسائر أطراف اللعبة المعنيين، قبل عرض أي مقترح على الجهة أو الجهات المختصة باتخاذ القرار".

ويؤمن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيماناً راسخاً بضرورة تزويد جميع أطراف اللعبة بالمعلومات الكافية، ومنحهم الوقت المناسب لتقييم المقترح بصورة شاملة، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالحوكمة، والاعتبارات القانونية، والتجارية، والاستراتيجية.

ويعد هذا النهج ضرورياً لضمان أن يعكس أي قرار المصالح الجماعية لمجتمع كرة القدم العالمي، وأن يعزز الثقة في إطار الحوكمة المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبصفته واحداً من الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت مظلة كرة القدم العالمية، يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه الراسخ بمواصلة الإسهام في تطوير كرة القدم على مستوى العالم.