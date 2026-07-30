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الرياضة

«الإخفاق المونديالي» يضع «ميونج بو» أمام البرلمان الكوري

«الإخفاق المونديالي» يضع «ميونج بو» أمام البرلمان الكوري
30 يوليو 2026 11:27

سيول (أ ف ب)
استجوب المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم هونج ميونج-بو أمام نواب البرلمان، بسبب فشل تجاوز دور المجموعات في مونديال 2026، مقراً بأنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن الإخفاق.
واستقال هونج من منصبه بعد الخروج من النهائيات التي اختتمت في 19 الحالي، بفوز إسبانيا على الأرجنتين 1-0 في النهائي، لكنه مثل الخميس أمام جلسة استماع للجنة الرياضة والثقافة في البرلمان، التي تحقق في أداء الاتحاد الكوري الجنوبي للعبة.
وتعرض المدافع الدولي السابق الذي شارك مع كوريا الجنوبية في كأس العالم 2002 على أرضها، لانتقادات حادة من الجماهير والمحللين والسياسيين منذ إقصاء المنتخب، إثر خسارته المفاجئة أمام جنوب أفريقيا 0-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
كما تعرض لصيحات الاستهجان لدى عودته إلى البلاد، بسبب استياء الجماهير من قراره إبقاء القائد المخضرم سون هيونج-مين على مقاعد البدلاء في مباراة جنوب أفريقيا، في وقت كان المنتخب بحاجة إلى التعادل فقط لضمان التأهل إلى دور الـ32.
وحمّل رئيس البلاد لي جاي-ميونج "أشخاصاً غير أكفاء" جرى تعيينهم في مواقع قيادية مسؤولية الإخفاق، في بيان لم يسم فيه هونج مباشرة، لكنه أشار إلى أن "الولاءات والمحسوبيات" أثرت على آليات التعيين في أعلى مستويات اللعبة.
ووجهت إلى هونج (57 عاماً) أسئلة بشأن مزاعم تتعلق بحصوله على معاملة تفضيلية عند تعيينه مدرباً للمنتخب عام 2024، في ظل تقارير أفادت بأن مسؤولي التوظيف في الاتحاد توجهوا إلى الحي الذي يقيم فيه لإجراء مقابلات وُصفت بأنها تفتقر إلى الشفافية.
وقال هونج للنواب: "أعتقد أنه تم اتباع الإجراءات المناسبة"، نافياً أن يكون قد طلب "أي امتيازات أو مزايا خاصة".
كما أثار النواب تقارير تحدثت عن حصوله على راتب بلغ 3.8 مليارات وون (2.6 مليون دولار)، وهو رقم قيل إنه من بين الأعلى لمدربي المنتخبات الوطنية.
وأكد هونج أن الرقم غير صحيح، لكنه رفض الكشف عن راتبه الفعلي.
وقدم اعتذاره عن فشل المنتخب في بلوغ دور الـ32 في البطولة، التي أقيمت للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.
وقال "كنت المدرب، وهذا المنصب يُحكم عليه في النهاية من خلال النتائج"، مضيفاً "بما أن أداءنا في كأس العالم هذه لم يكن بالمستوى المطلوب، فإني أتحمل المسؤولية الكاملة عن كل شيء".
ووصفت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية تشكيلة منتخب 2026 بأنها "جيل ذهبي"، وعلقت آمال كبيرة على فريق يضم النجم السابق لتوتنهام الإنجليزي سون هيونج-مين، مدافع بايرن ميونيخ الألماني كيم مين-جاي، ولاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي السابق لي كانج-إن.

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