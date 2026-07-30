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الرياضة

«الآسيوي» يهاجم خطة «الفيفا» لبيع كأس العالم وينتقد غياب التشاور

«الآسيوي» يهاجم خطة «الفيفا» لبيع كأس العالم وينتقد غياب التشاور
30 يوليو 2026 14:55

كوالامبور (رويترز)
وصف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي ​لكرة القدم، عدم تشاور الاتحاد الدولي (الفيفا) مع الاتحادات القارية، بشأن خطته لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين ⁠من القطاع الخاص بأنه "أمر غير مقبول تماماً"، محذراً ​من أن هذه الخطوة قد ​تقوض ‌الأسس التي تقوم عليها منظومة ⁠كرة ​القدم القارية.
وجاءت تصريحات الشيخ سلمان، في لهجة اتسمت بصراحة غير معتادة، ضمن رسالة بعث بها اليوم إلى ‌الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي، البالغ ‌عددها 47 اتحاداً.
وكان الفيفا قد أعلن يوم الثلاثاء عزمه ​تأسيس كيان جديد تابع له بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وغيرها من بطولاته، وهو ما أثار انتقادات من عدد من الاتحادات القارية، من ‌بينها الاتحاد الآسيوي، الذي ​أكد أنه فوجئ بالإعلان.
وكتب الشيخ سلمان "يلاحظ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقلق بالغ وخيبة أمل شديدة، أن الفيفا لم ​يتشاور معه ‌على ⁠أي ‌مستوى قبل الإعلان عن هذا ‌المقترح".
وأضاف "كما لم يتلق الاتحاد أي تحليل تفصيلي للجوانب الإدارية ⁠أو المالية أو القانونية للمقترح أو لتداعياته ​المحتملة، وهو أمر غير مقبول تماماً".
وتابع "يشعر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقلق عميق من أن الإجراءات الأحادية، التي يتخذها الفيفا والتي تبدو وكأنها تقوض الأسس ذاتها لكرة القدم ​القارية، القائمة على التضامن والتعاون ​والشفافية".

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