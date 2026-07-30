«مؤسسة مبادلة» ومنتخب الجوجيتسو.. نموذج في الشراكات الرياضية



أبوظبي (الاتحاد)

رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم القيادة الرشيدة، مكانتها على خريطة رياضة الجوجيتسو العالمية عبر مسيرة مؤسسية متواصلة قادها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مستنداً إلى رؤية استراتيجية ركزت على نشر اللعبة، وتطوير المواهب الوطنية، وبناء منتخبات قادرة على المنافسة في مختلف البطولات الإقليمية والقارية والدولية.وأثمر هذا النهج عن تحويل رياضة الجوجيتسو إلى إحدى أبرز قصص النجاح في الرياضة الإماراتية، من خلال منظومة متكاملة شملت برامج إعداد الناشئين، وتنظيم البطولات المحلية، وإقامة المعسكرات التدريبية، وتوسيع فرص الاحتكاك الدولي، إلى جانب تطوير الكوادر الفنية والإدارية، بما عزز حضور المنتخب الوطني على منصات التتويج. وفي إطار هذه المسيرة، جاءت الشراكة الاستراتيجية التي أبرمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو مع مؤسسة مبادلة (وهي الذراع المجتمعية والخيرية لشركة مبادلة للاستثمار) في أكتوبر 2022، لتشكل محطة جديدة في دعم مسيرة المنتخب الوطني، وتعزيز قدرته على مواصلة التطور ضمن بيئة أكثر استدامة واحترافية، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية. واستندت الشراكة إلى قاعدة مؤسسية راسخة بناها الاتحاد على مدى سنوات، وإلى دعم وطني متواصل أسهم في استقطاب شركاء استراتيجيين بحجم مؤسسة مبادلة، بما يعكس الثقة في المشروع الرياضي الوطني وقدرته على تحقيق النمو والتميز. ومنذ انطلاق الشراكة، شهد المنتخب الوطني توسعاً في برامج الإعداد، وزيادة في المشاركات الخارجية، وتطويراً لفرص الاحتكاك الدولي، الأمر الذي ساهم في تعزيز المكتسبات ورفع جاهزية اللاعبين للمنافسة في مختلف المحافل. وحقق المنتخب الوطني، برعاية مؤسسة مبادلة أكثر من 150 ميدالية في مشاركاته الخارجية منذ بدء الشراكة، في إنجاز يعكس كفاءة منظومة الإعداد، ويؤكد قدرة الشراكات الوطنية على تحويل الاستثمار الرياضي إلى نتائج ملموسة على المستويات الفنية والتنافسية والدولية. وتواصلت ثمار هذا التعاون خلال عام 2026، بعدما أحرز المنتخب الوطني 18 ميدالية خلال أسبوع واحد، عبر مشاركتين في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة بمدينة سانيا، وبطولة باريس للجائزة الكبرى، في دلالة على نضج منظومة العمل، واتساع قاعدة المواهب، والقدرة على إدارة مشاركات قارية ودولية متزامنة بكفاءة عالية. وتوّج المنتخب الوطني هذا المسار بإنجاز قاري بارز في مدينة ألماتي بكازاخستان، حيث حصد 55 ميدالية في بطولة آسيا للجوجيتسو لفئات تحت 16عاماً وتحت 18عاماً وتحت 21 عاماً والكبار، بواقع 20 ذهبية و15 فضية و20 برونزية. وبرز إنجاز منتخب الكبار الذي حافظ على اللقب الآسيوي وتصدر الترتيب العام للنسخة العاشرة من البطولة، مؤكداً استمرارية الحضور الإماراتي في صدارة الجوجيتسو القاري، وفاعلية برامج الإعداد والدعم التي يحظى بها لاعبو المنتخب الوطني. وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن الإنجازات التي يحققها المنتخب الوطني هي ثمرة مسيرة طويلة من الدعم والرعاية والتخطيط، مشيراً إلى أن الشراكة مع مؤسسة مبادلة جاءت لتعزز هذه المسيرة وتمنحها زخماً إضافياً. وقال: «تحظى رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات بدعم كبير من القيادة الرشيدة، وهو دعم أسس لمنظومة رياضية متكاملة مكنت الاتحاد من بناء قاعدة قوية للعبة، وتطوير المواهب الوطنية، وإعداد منتخبات قادرة على المنافسة في مختلف المحافل. ومن هذا الأساس المتين، جاءت شراكتنا مع مؤسسة مبادلة لتضيف بعداً استراتيجياً جديداً إلى مسيرة المنتخب الوطني، عبر دعم برامج الإعداد، وتوسيع فرص الاحتكاك الدولي، وتعزيز بيئة العمل الاحترافية». وأضاف: «نعتز بالشراكة مع مؤسسة مبادلة، لأنها تعكس إيمان المؤسسات الوطنية بقيمة الرياضة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز حضور دولة الإمارات عالمياً. فالحفاظ على التنافسية في أعلى مستويات اللعبة يتطلب منظومة مستقرة، واستثماراً طويل الأمد، وشركاء يؤمنون بالبناء المستدام، وهو ما تجسده هذه الشراكة في إطار الرؤية الشاملة لرياضة الجوجيتسو الإماراتية». وأشار إلى أن مواصلة المنتخب الوطني تحقيق النتائج المشرفة تعكس نجاح النموذج الإماراتي في بناء منظومة رياضية حديثة، قادرة على تحويل الدعم المؤسسي إلى إنجازات، وتمكين الرياضيين من تمثيل الدولة بالصورة التي تليق بمكانتها. من جانبه، قال خالد الراشدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادلة: «إن دعم المنتخب الوطني للجوجيتسو يأتي في إطار التزامنا بالمساهمة في تطوير المجتمع، وتمكين الكفاءات الوطنية، ودعم المبادرات ذات الأثر المستدام». وأضاف: «نفخر بشراكتنا مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وبما يحققه المنتخب الوطني من إنجازات مشرفة تعكس التطور الكبير لهذه الرياضة في دولة الإمارات. وتستند هذه النجاحات إلى مسيرة وطنية راسخة جاءت بفضل رؤية القيادة الرشيدة وجهود الاتحاد، فيما تأتي شراكتنا لتعزيز هذا المسار ودعم الرياضيين الإماراتيين في مواصلة التميز على الساحة الدولية».