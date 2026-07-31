«كينج ميكر» بطلاً لسباق قطر الدولي في جودوود

عصام السيد (أبوظبي)

تُوِّج الجواد الإماراتي "آر بي كينج ميكر" لهلال العلوي، ملكاً لسباقات ساسكس داونز بمضمار جودوود الإنجليزي، متفوقاً على "ليبو دي كارير" بفارق طولين وربع في الجولة الأولى من التاج الثلاثي لسباق قطر الدولي للخيول العربية الأصيلة، من الفئة الأولى، الذي تبلغ جائزته 850 ألف جنيه أسترليني.

وقاد الفارس البلجيكي الأصل كريستوف سوميلون الحصان البالغ من العمر سبع سنوات، والذي درّبته إليزابيث بيرنارد لصالح هلال العلوي، ليحقق سوميلون فوزه الرابع على التوالي في هذا السباق، وكان هذا أول حصان يشارك في السباق بمضمار جودوود لصالح العلوي، بعدما آل إليه من مربيته الأميركية ديان والدرون.

وانطلق "لينو"، صاحب المركز الرابع في سباق ديربي الخيول العربية البريطاني، بقوة في البداية، وكان يلاحقه من على الحاجز الداخلي "ليبو دي كارير"، المملوك لـ "واذنان ريسينج"، بقيادة الفارس جيمس دويل، الذي سبق له الفوز بسباق "سيف سمو الأمير" للمدرب ألبان دي ميول في فبراير.

وانطلقت تلك الخيول نحو خط النهاية عند المنعطف الأخير، يلاحقهم "آر بي كينج ميكر" وسوميلون، بينما حاولت الفرس "هجمة"، المملوكة لـ "الشقب ريسينج"، بقيادة أوشين مورفي، التقدم بين الخيول، إلا أن سرجه بدا وكأنه انزلق، مما أتاح لـ "آر بي كينج ميكر" الانطلاق دون منافسة على طول الحاجز الداخلي، بينما حافظ "لاكارو دو كروات" على موقعه ليحرز المركز الثالث بقيادة جيوم جود-جاي، لصالح المدرب كزافييه توماس ديميللو، بألوان منصور خليل الشواني.

وعلّق هلال العلوي قائلاً: "عاد الحصان "آر بي كينج ميكر" مباشرةً بعد فترة راحة، لذا لم نتوقع منه هذا الأداء، نحن سعداء بتمثيل بلدنا، وأنا سعيدٌ لنفسي وللفريق بالطبع، هذه ليست مشاركتي الأولى في سباقات المملكة المتحدة، لكنها أول مشاركة لي في جودوود، لقد فاز في الإمارات، والسعودية، وفي فرنسا، والآن في إنجلترا، ربما ستشارك السيدة إليزابيث بيرنارد معه في سباق جائزة التنين قبل كأس العالم، سنحاول الفوز بالتاج الثلاثي في ​​الدوحة."

وقالت إليزابيث بيرنارد، التي درّبت الفائز الأول بالسباق، "صير بني ياس"، عام 2015، وهي متأثرة: "إنه حصان رائع، والفريق رائع، نستيقظ باكراً كل صباح لنحظى بفرصة تحقيق هذه النتيجة، ورغم أننا لم نحظَ بفرصة مع الشاهين "الذي تم سحبه بناءً على نصيحة الطبيب البيطري"، سنرى كيف سيكون حاله عند عودتنا إلى الوطن، لكن هذا الحصان بطل، إنه كنزٌ ثمينٌ وهدية العمر في حياة المدرب."