رحيل مدرب نيوكاسل لاستعادة الطاقة



لندن (رويترز)

أعلن ​نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة ⁠القدم اليوم الجمعة أن مدربه ​إيدي هاو ​استقال ‌من منصبه، ⁠لينهي ​بذلك مسيرة استمرت خمس سنوات مع الفريق، وقاد المدرب (48 عاماً) ‌نيوكاسل للفوز بأول لقب ‌محلي كبير منذ 70 عاماً، عندما ​أحرز كأس الرابطة عام 2025، كما قاد النادي للمشاركة في دوري أبطال ‌أوروبا عامي ​2023 و2025 خلال فترته.وقال هاو في بيان «بعد نحو ​خمس ‌سنوات ⁠من ‌تكريس ‌حياتي وقلبي وروحي للنادي بطاقة لا ⁠تهدأ، أشعر أنه ​من مصلحتي ومصلحة النادي أن أستقيل وأستعيد طاقتي واحصل على قسط من ​الراحة».