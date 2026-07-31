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الرياضة

حرمان من التسجيل وغرامة مالية على تشيلسي

حرمان من التسجيل وغرامة مالية على تشيلسي
31 يوليو 2026 20:17


لندن (أ ف ب)

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فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية، على نادي تشيلسي قدرها 13.4 مليون دولار، كما تم منعه من تسجيل اللاعبين خلال فترتي انتقالات، مع وقف تنفيذ العقوبة، وذلك عقب جلسة استئناف عُقدت الجمعة للنظر في العقوبات المفروضة عليه بسبب انتهاكات متعددة لقواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.وكانت العقوبة الأصلية التي فُرضت على النادي اللندني تتضمن خصم ست نقاط مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية، لكن عقوبة خصم النقاط استُبدلت الآن بحظر تسجيل اللاعبين مع وقف التنفيذ. واعترف تشيلسي بارتكاب 74 مخالفة للوائح الاتحاد الإنجليزي متعلقة بوكلاء اللاعبين والتعامل مع الوسطاء واستثمارات الأطراف الثالثة في اللاعبين. وأبلغ المالكون الجدد للنادي سلطات كرة القدم بهذه المخالفات من تلقاء أنفسهم عام 2022، أثناء استكمال عملية شرائه من مالكه السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

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