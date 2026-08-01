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«دبي لأصحاب الهمم» يختتم 50 يوماً من «صيفنا يترك أثراً»

«دبي لأصحاب الهمم» يختتم 50 يوماً من «صيفنا يترك أثراً»
1 أغسطس 2026 11:00

دبي (الاتحاد)
اختتم نادي دبي لأصحاب الهمم نشاطه الصيفي، الذي أقيم تحت شعار "صيفنا يترك أثراً" بمشاركة 250 منتسباً و 40 مؤسسة حكومية وخاصة و150 متطوعاً ومتطوعة على مدار 50 يوماً من الإلهام والإبداع.
وحظى "كورال حمدنا الله حمدناه " بإعجاب وتقدير الحضور والذي شارك فيه 23 عضواً وعضوة عبروا من خلاله عن معاني الحمد لله على نعمه والاعتزاز بوطننا الغالي والولاء للقيادة الرشيدة.
وأكدت فوزية البلوشي رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي، أن النسخة العاشرة حققت أهدافها في توفير بيئة مثالية صديقة لأصحاب الهمم في فصل الصيف، حيث لمسنا مدى فرحة المشاركين من خلال تفاعلهم الإيجابي مع 120 فعالية و42 رحلة رسم من خلالها "أصحاب الهمم"، أجمل لوحات الإرادة فكانوا عنواناً للتميز الذي جسد شغفهم الكبير والاستثمار الحقيقي للطاقات نحو آفاق جديدة.
وأشارت إلى أن صيفنا يترك أثراً" حكاية نجاح وقصص إلهام مبينة أنه بأحلام " أصحاب الهمم " يكبر الأمل وبطموحاتهم يُصنع الغد.
ووجهت الشكر إلى الرعاة وشركاء النجاح وفرق العمل المختلفة والمتطوعين، معربة عن اعتزازها برعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، التي تعزز العمل المجتمعي المشترك بينها وبين النادي في إطار المسؤولية المجتمعية، والتي لعبت دوراً كبيراً في إنجاح النشاط الصيفي.
وفي الختام قامت منى خليفة حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم بتكريم شركاء النجاح والرعاة.

 

نادي دبي لأصحاب الهمم
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