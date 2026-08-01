مصر تسجل رقماً قياسياً في مونديال ناشئات اليد



بوخارست (د ب أ)

واصل منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عامًا عروضه القوية في بطولة العالم 2026، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي باكتساح منتخب فيجي بنتيجة 83 /17، فيما سجل منتخب تونس انتصاره الأول في البطولة على حساب كندا 32 /16 اليوم السبت ضمن منافسات البطولة المقامة في رومانيا.وحسم منتخب مصر تأهله إلى الدور الرئيسي قبل مواجهة فيجي، وهو ما منح الجهاز الفني فرصة لإراحة بعض اللاعبات وتجربة عناصر أخرى، لكن ذلك لم يمنع الفريق من تقديم عرض هجومي استثنائي، وفرض المنتخب المصري سيطرته منذ البداية وأنهى الشوط الأول متقدمًا 43 /9. وشهدت المباراة تحطيم العديد من الأرقام القياسية، بعدما سجل منتخب مصر 83 هدفًا، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله فريق في مباراة واحدة بتاريخ بطولة العالم للناشئات، متجاوزًا الرقم السابق الذي حققته كرواتيا أمام فيجي أيضًا برصيد 67 هدفًا. كما أصبح فارق الفوز البالغ 66 هدفًا الأكبر في تاريخ البطولة، في حين سجل مجموع أهداف المباراة الـ 100 رقمًا قياسيًا جديدًا.