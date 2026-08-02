حارس الرأس الأخضر يغير وجهته إلى المغرب



الرباط (د ب أ)

شهدت قصة فوزينيا منعطفًا غير متوقع، فبعد تألقه اللافت مع منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم 2026، بدا أن حارس المرمى /40 عامًا/ في طريقه للانضمام إلى نادي كولو كولو، الذي أعلن رسميًا عن وصوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي برسالة ترحيب.لكن بعد تأجيل رحلته إلى سانتياجو ثلاث مرات، غيّر حارس مرمى الرأس الأخضر السابق خططه أخيرًا، وهو الآن على وشك الانتقال إلى نادي نهضة بركان المغربي. ووفقًا لـصحيفة "جلوبو إسبورت"، أحرز النادي المغربي تقدمًا ملحوظًا في هذا الشأن. وتشير التقارير إلى أن بركان توصل إلى اتفاق مع بوبيستا، مدرب الرأس الأخضر خلال كأس العالم، قبل إعداد عرض رسمي لفوزينيا. وينتظر الحارس الآن هذا العرض قبل إبداء موافقته النهائية، ما سيضع حدًا لهذه القصة التي فاجأت الجميع، بدءًا من كولو كولو.