الأحد 2 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حارس الرأس الأخضر يغير وجهته إلى المغرب

حارس الرأس الأخضر يغير وجهته إلى المغرب
2 أغسطس 2026 10:30


الرباط (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ظروف شخصية تؤجل انتقال «أسطورة المونديال» إلى كولو كولو
فوزينيا حارس الرأس الأخضر إلى كولو كولو التشيلي

شهدت قصة فوزينيا منعطفًا غير متوقع، فبعد تألقه اللافت مع منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم 2026، بدا أن حارس المرمى /40 عامًا/ في طريقه للانضمام إلى نادي كولو كولو، الذي أعلن رسميًا عن وصوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي برسالة ترحيب.لكن بعد تأجيل رحلته إلى سانتياجو ثلاث مرات، غيّر حارس مرمى الرأس الأخضر السابق خططه أخيرًا، وهو الآن على وشك الانتقال إلى نادي نهضة بركان المغربي. ووفقًا لـصحيفة "جلوبو إسبورت"، أحرز النادي المغربي تقدمًا ملحوظًا في هذا الشأن. وتشير التقارير إلى أن بركان توصل إلى اتفاق مع بوبيستا، مدرب الرأس الأخضر خلال كأس العالم، قبل إعداد عرض رسمي لفوزينيا. وينتظر الحارس الآن هذا العرض قبل إبداء موافقته النهائية، ما سيضع حدًا لهذه القصة التي فاجأت الجميع، بدءًا من كولو كولو.

الرأس
الرأس الأخضر
نهضة بركان
آخر الأخبار
«الاتحادية للضرائب» وشرطة دبي تصادران نحو 3.6 مليون سلعة انتقائية مخالفة
علوم الدار
«الاتحادية للضرائب» وشرطة دبي تصادران نحو 3.6 مليون سلعة انتقائية مخالفة
اليوم 13:42
9 ميداليات للإمارات في «عربية الشطرنج الخاطف»
الرياضة
9 ميداليات للإمارات في «عربية الشطرنج الخاطف»
اليوم 13:14
توقُّف انتصارات إنتر ميامي في الظهور الأول لميسي
الرياضة
توقُّف انتصارات إنتر ميامي في الظهور الأول لميسي
اليوم 12:30
كييف تعلن استهداف مصفاة نفط وقاعدة جوية في ساراتوف الروسية
الأخبار العالمية
كييف تعلن استهداف مصفاة نفط وقاعدة جوية في ساراتوف الروسية
اليوم 12:20
علوم الدار
حمدان بن محمد يعتمد تشكيل اللجنة الإشرافية لمبادرات «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©