جبهة خليجية تدعم إنفانتينو أمام العاصفة العالمية



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تشكلت خلال الساعات الماضية ملامح موقف خليجي موحد تجاه الأزمة التي أحاطت بمشروع فيفا فوروارد إنتربرايز (FIFA Forward Enterprise - FFE) المتعلق بخطط لبيع حصص من بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، بعدما أجمعت اتحادات كرة القدم في الإمارات وقطر والكويت على الترحيب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جياني إنفانتينو سحب المقترح، مع تجديد الثقة بقيادته والتأكيد على أن الحفاظ على وحدة الاتحادات الوطنية واستقرار منظومة كرة القدم العالمية يمثل أولوية في المرحلة الحالية.

ويعد هذا التقارب في المواقف أبرز المستجدات في الأزمة، بعدما صدرت بيانات رسمية متقاربة في مضمونها من الاتحادات الخليجية الثلاثة، ركزت على دعم استمرارية برامج التطوير، والحفاظ على تماسك الأسرة الكروية الدولية، مع الإشادة بقرار رئيس «فيفا» العدول عن المشروع.

وفي الإمارات، رحب معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بقرار جياني إنفانتينو عدم المضي قدماً في مقترح المشروع، مؤكداً أن هذا القرار يخدم أسرة كرة القدم الدولية ويحافظ على وحدتها، داعياً إلى دراسة أي مبادرات مستقبلية بحكمة وبما يحقق مصلحة اللعبة وجماهيرها ومجتمعها العالمي. وأكد معاليه، في بيان رسمي، أن اتحاد الإمارات لكرة القدم يدعم جميع المبادرات والمقترحات التي تهدف إلى تطوير اللعبة وتعزيز تماسك الأسرة الكروية الدولية، مجدداً ثقته في قيادة جياني إنفانتينو للاتحاد الدولي، ودعمه لكل المبادرات التي تخدم الاتحادات الوطنية وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لكرة القدم.

ويأتي الموقف الإماراتي امتداداً لدعم معلن سبق الأزمة الحالية، إذ أعلن اتحاد الكرة في مايو 2026 دعمه الكامل لترشح جياني إنفانتينو لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم للدورة الانتخابية 2027-2031، مؤكداً أن هذا الدعم يستند إلى النجاحات التي تحققت خلال فترة رئاسته، وما شهدته كرة القدم من تطور على المستويات الفنية والتنظيمية والتشريعية والبطولات، إلى جانب علاقاته المتميزة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء.

كما أشار الاتحاد آنذاك إلى متانة علاقته بالاتحاد الدولي، من خلال التعاون في تنظيم البطولات، واستضافة الاجتماعات وورش العمل الخاصة بالمدربين والحكام، والمشاركة في تطوير اللوائح والأنظمة، بما يعكس الشراكة المستمرة بين الجانبين. وفي قطر، أعلن الاتحاد القطري دعمه الكامل لقرار رئيس الاتحاد الدولي بعدم المضي في المشروع، انطلاقاً من الحرص على تحقيق المصلحة العامة لمنظومة كرة القدم العالمية وتعزيز استقرارها ووحدة الاتحادات الوطنية. وأكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري، في بيان رسمي، أن المقترح يتضمن بعض الأفكار التي تستحق الدراسة، إلا أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في الحفاظ على وحدة الاتحادات الوطنية، مشيداً بقرار إنفانتينو وضع هذه الأولوية فوق أي اعتبارات أخرى، ومجدداً دعم الاتحاد القطري لجهود رئيس «فيفا» في تطوير كرة القدم حول العالم.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح أن القرارات المتعلقة بمستقبل برامج التطوير في الاتحاد الدولي يجب أن تستند إلى ما يحقق أفضل مصلحة للاتحادات الوطنية، بما يضمن استدامة دعمها وقدرتها على تنفيذ خططها الاستراتيجية. وأوضح، في بيان رسمي، أن قرار إنفانتينو بعدم الاستمرار في مشروع «فيفا فوروارد» يعكس نهجاً مسؤولاً يضع احتياجات الاتحادات الأعضاء في مقدمة الأولويات، ويحافظ على فاعلية برامج التطوير التي يستفيد منها مجتمع كرة القدم حول العالم. وأشار إلى أن برامج FIFA Forward أثبتت خلال السنوات الماضية دوراً محورياً في دعم مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الحوكمة، وتطوير القدرات الفنية والإدارية للاتحادات الوطنية، مؤكداً أن الحفاظ على استمرارية هذه البرامج يمثل أولوية في المرحلة الحالية، قبل أن يجدد ثقته في قيادة إنفانتينو ودعمه للمبادرات الرامية إلى تطوير اللعبة.

ويأتي هذا الموقف الخليجي المتقارب في وقت تتواصل فيه تداعيات الجدل الذي أثاره المشروع على الساحة الكروية الدولية، ليعكس رؤية خليجية وآسيوية تضع أولوية الحفاظ على وحدة الأسرة الكروية الدولية واستمرار برامج التطوير فوق أي اعتبارات أخرى، في مقابل الدعوات المطالبة بإعادة النظر في آليات الحوكمة داخل الاتحاد الدولي. ويمنح هذا التوافق بين الإمارات وقطر والكويت، مدعوماً بموقف الاتحاد الآسيوي، إنفانتينو دفعة معنوية مهمة في واحدة من أكثر المحطات حساسية خلال ولايته، ويؤكد في الوقت ذاته حرص الاتحادات الخليجية على ترسيخ الاستقرار داخل منظومة كرة القدم العالمية، ودعم كل المبادرات التي تعزز نمو اللعبة وتحافظ على وحدتها.

