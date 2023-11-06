جلسات عن المكتبات والرواية والشعر

سعد عبد الراضي (الشارقة)

شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب زخماً كبيراً في الفعاليات الثقافية التي تنوعت ما بين الرواية والشعر والمكتبات وغيرها، ولقيت جميعها حضوراً لافتاً من المهتمين وزوار المعرض.

ونظمت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات ندوة تعريفية بعنوان «المكتبات الإماراتية والمستقبل» شارك فيها فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، وإيمان أبوشليبي مدير إدارة المكتبات بهيئة الشارقة للكتاب، وحمد الحميري مدير إدارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وتناولت الندوة الحديث عن جهود دولة الإمارات في قطاع المكتبات، من خلال رؤية جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات والتجربة العملية لمكتبات الشارقة، والاستراتيجيات التي وضعت من قبل الأرشيف والمكتبة الوطنية، كما ناقشت آليات رسم الخريطة المستقبلية لقطاع المكتبات، وتم تكريم الفائزين بجائزة أمناء المكتبات العامة لموسمها الثاني لعام 2023 عن «أفضل الممارسات والمبادرات المعرفية».

وعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، الحلقة النقاشية الأولى من سلسلة الإبداع الثقافي التي تقدمها خلال المعرض بحضور الدكتور سالم عمر مدير المكتب الإقليمي لـ«الإيسيسكو» بالشارقة، وشارك فيها: جمال الشحي وإيمان بن شيبة ومؤنس حطاب، ودارت الندوة حول الرواية المعاصرة في العالم.

وشهد المقهى الثقافي أربع أمسيات شعرية الأولى شارك في الشاعران عبدالرزاق الدرباس وأحمد الأخرس وقدمهما رجب السيد، حيث ألقيا عدداً من قصائدهما المرتبطة بالوطن والأرض والوجدان، أما الأمسية الثانية فقد قدمها محمد إدريس وشاركت فيها الشاعرتان نجاة الظاهري وهبة الفقي.