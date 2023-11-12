«كلمات» تنال جائزة «الإشادة الخاصة» من اتحاد الكتب الميسرة

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت «مؤسسة كلمات»، مشاركتها في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، والتي تمثلت بمجموعة من الفعاليات استمرت طوال أيام المعرض، وشملت أنشطة تفاعلية لتعليم الزوار طريقة برايل وجلسات قرائية وورش عمل للأطفال المكفوفين وضعاف البصر جمعتهم مع أقرانهم المبصرين، وذلك في سياق مبادرة «أرى» التي أثمرت بفوز المؤسسة بجائزة فئة الإشادة الخاصة من «اتحاد الكتب الميسّرة (ABC)» التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

مبادرة «أرى»

وتأتي الجائزة، التي تسلمتها المؤسسة من الاتحاد خلال مؤتمر الناشرين، تثميناً لجهودها وإنجازاتها على صعيد دعم المكفوفين وضعاف البصر، وتعزيز وصولهم للكتب والمصادر المعرفية بتنسيقات مختلفة ودمجهم في العملية الثقافية والتعليمية. وتعد المؤسسة أول منظمة غير ربحية في دولة الإمارات العربية المتحدة تُمنح حقوق نشر استثنائية وفقاً لتوصيات «معاهدة مراكش» لإعداد نُسخ ملائمة من الكتب والمصنفات للمكفوفين وضعاف البصر.

وحول المشاركة في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أكدت آمنة المازمي مديرة «مؤسسة كلمات»، أن سلسلة الفعاليات والنشاطات التي نظمتها المؤسسة هذا العام، هدفت بشكل خاص إلى تسليط الضوء على احتياجات الأطفال المكفوفين وضعاف البصر إلى مصادر معرفة وتعلم تتناسب مع ظروفهم، مشيرةً إلى أن الثقافة والمعرفة حق طبيعي لكل فرد مهما كانت التحديات التي يواجهها، وأن هناك الكثير من السبل التي يمكن خلالها دمجهم في مسيرة مجتمعاتهم وتنميتها. وتعليقاً على نيل المؤسسة جائزة فئة الإشادة الخاصة من «اتحاد الكتب الميسّرة (ABC) التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)» قالت المازمي: «هذه الجائزة تأتي في سياق احتفاء المؤسسات العالمية برؤية إمارة الشارقة ومؤسساتها وفعالياتها الثقافية حول أهمية ومكانة المعرفة في تمكين المجتمعات ودورها في الارتقاء بالأفراد، ونحن في مؤسسة كلمات نشعر بالفخر لأننا من المساهمين في دعم هذه الرؤية وترجمتها من خلال برامجنا ومبادراتنا».

جلسات قرائية للأطفال

وخلال فعاليات المعرض، نظمت «مؤسسة كلمات» بالتعاون مع مكتبات الشارقة العامة جلسة قرائية دامجة لكتاب «دوار الشمس»، بإشراف الكاتبة والإعلامية سامية عايش، وهو كتاب مصور للأطفال يحكي قصة طفل كفيف، ويستهدف تحفيز الأطفال على السعي إلى تحقيق أحلامهم، بأسلوب كتابي يساهم في تنمية مهارات الأطفال، ويعزز لديهم قيم التعاون والصداقة. وشارك في الورشة القرائية، 12 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 و12 سنة لتعزيز دمج الصغار المكفوفين وضعاف البصر مع أقرانهم المبصرين.

«رسائل النور»

وفي سياق تفاعلي، أتاحت «مؤسسة كلمات» الفرصة لجمهور المعرض وزواره لتجربة طريقة برايل عبر نشاط تفاعلي بعنوان «رسائل النور» لدعم مبادرة «أرى»، حيث كتب المشاركون للمكفوفين وضعاف البصر، رسائل تحمل الدعم والأمل والتشجيع، وذلك بالتعاون مع رنيم أحمد، متخصصة برايل وخريجة من قسم علم النفس، التي شاركت الزوار خبراتها في جناح المؤسسة.

عربة متحركة تستعرض منتجات مبادرة «تبنَّ مكتبة»

وقدمت المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض أيضاً عربة «مؤسسة كلمات» المتحركة التي تنقلت بين قاعات المعرض لتتيح الفرصة للزائرين للإطلاع على خط منتجات مبادرة «تبنَّ مكتبة»، التي تحمل تصميمات الفنان محمد المنصوري، ويذهب عائدها بالكامل لدعم المبادرة التي تسعى إلى تزويد الأطفال النازحين واللاجئين والمحتاجين بمكتبات تحتوي كل واحدة منها على 100 كتاب باللغة العربية.

«الشارقة للشباب» و«كلمات».. دعوة للقراءة

تعاونت «مؤسسة كلمات» مع «مجلس الشارقة للشباب» في جلسة بعنوان «القراءة وأثرها في المجتمع»، وناقشت فيها آمنة المازمي، مديرة المؤسسة، أهمية القراءة وأثرها الثقافي والاجتماعي والتعليمي، والتحديات التي تواجه القارئ في المجتمع وكيفية التغلب عليها.