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التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية: إطلاق النسخة الـ 14 من جائزة المؤرخ الشاب

عبد الله ماجد آل علي
26 فبراير 2024 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن الأرشيف والمكتبة الوطنية إطلاق النسخة الرابعة عشرة من جائزة المؤرخ الشاب في العام الدراسي 2023-2024، ويسلط الضوء فيها على الأحداث والقيم الوطنية والمفاهيم الكفيلة باستدامة الحفاظ على تاريخ الإمارات وثقافتها وتراثها.
وعن النسخة الجديدة من الجائزة، قال عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إننا نريد للجائزة أن تواصل دورها في ترسيخ الهوية الوطنية واستدامة الإرث الحضاري لدولة الإمارات، وإثراء معارف النشء بتاريخ الإمارات وتراثها، فتسلط الضوء على العناصر التي تقوي دعائم الاتحاد وترسخ سمعة الإمارات عالمياً، ونأمل من أبنائنا الطلبة والسادة المشرفين عليهم أن تسهم بحوثهم في نشر ثقافة الإمارات والتسامح، والتعايش والقيم التي يتمتع بها مجتمعنا الإماراتي.
وأضاف: نهدف من هذه الجائزة إلى تعزيز البحث العلمي في الأوساط الطلابية لتحفيزهم على الاهتمام بتاريخ دولة الإمارات وتراثها العريق، فكل دورة من دورات «المؤرخ الشاب» التي ينظمها ويرعاها الأرشيف والمكتبة الوطنية تحمل الجديد الذي ينسجم مع القيم الوطنية والمفاهيم التي تسلط قيادتنا الرشيدة الضوء عليها.
تعزيز الانتماء
قالت الدكتورة عائشة بالخير، رئيسة لجنة جائزة المؤرخ الشاب: «إننا (وعبر بحوث الجائزة)، نسعى لمساعدة أبنائنا الطلبة على الاقتداء بمسيرة القادة العظماء الذين لم يدخروا جهداً في سبيل بناء الوطن والارتقاء بأبناء المجتمع؛ ولذا فإننا حريصون على غرس قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومبادئه الوطنية في نفوس الطلبة».
وأضافت: «إن هذه الجائزة العلمية تهدف إلى تعزيز الانتماء للوطن، والولاء للقيادة الحكيمة، وترسيخ عناصر الهوية الوطنية لدى أجيال الطلبة، وتنمية وعيهم بأهمية تاريخهم المجيد، وحثهم على الأصالة في التفكير والتعبير، وتشجيعهم على البحث في تاريخ الإمارات وحماية تراثها الوثائقي بمختلف أشكاله، وتعزيز الاهتمام بدراسة تاريخ الإنسانية، والظواهر المجتمعية، والتقارب الفكري الذي يسهم في تفعيل حوار الحضارات والتعايش السلمي وتحفيز الباحثين للعمل على البحوث المشتركة إقليمياً وعالمياً».
فئات الجائزة
تستهدف الجائزة في دورتها الجديدة الطلبة من الصف الخامس حتى الثاني عشر، ويخصص مجال كتابة البحوث لطلبة الحلقة الثالثة من الصف التاسع وحتى الثاني عشر، فيما تكتفي المشاركة من طلبة الحلقة الثانية من الخامس وحتى الثامن بإعداد التقارير عن جانب من جوانب الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الجغرافية في الإمارات.
وتشتمل الجائزة الفئات الآتية: التاريخ الشفاهي، والتاريخ الجغرافي، والتاريخ الاقتصادي، والتاريخ الاجتماعي، ودراسات إماراتية.
وتبدأ اللجنة بتسلم التقارير والبحوث الطلابية في نهاية أبريل 2024، ويكون التحكيم في الأسبوعين التاليين، وينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية حفل التكريم في الأسبوع الأخير من مايو 2024.
بداية الجائزة
يذكر أن الأرشيف والمكتبة الوطنية كان قد طرح مشروع جائزة المؤرخ الشاب عام 2009 تحت شعار «مسابقة الرحلات المدرسية»، وكان من بواكيرها بعض الإصدارات المهمة التي تتضمن بحوثاً وطنية استراتيجية قام بها طلبة المدارس، ونشرها الأرشيف والمكتبة الوطنية.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
جائزة المؤرخ الشاب
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