افتتاح قاعة اللغة العربية والثقافة العربية بجامعة الفارابي

الشارقة (الاتحاد)

في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين مجمع اللغة العربية بالشارقة، وجامعة الفارابي الوطنيّة في جمهورية كازاخستان، شهد معهد الدراسات الشّرقيّة وقسم اللغة العربية في الجامعة، حفل افتتاح قاعة اللغة العربية والثقافة العربية، في حضور أكاديميّ مكثّف ووسط أجواء طلابيّة وعلميّة متميّزة.

يأتي افتتاح قاعة اللغة والثقافة العربية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، الذي وجه بإنشاء القاعة لتضاف إلى سلسلة المبادرات والمكرمات التي يدعم بها سموه كافة مجالات الثقافة والعاملين بها ويعيد من خلالها للغة العربية ألقها وبهجتها، ويعزز من مكانتها وانتشارها بين الأمم.

حضر الحفل رئيس جامعة الفارابي الوطنية الدكتور حانسييت، وعميدة كلية الدراسات الشرقية الدكتورة نتاليا، وعدد كبير من أساتذة الكلية وعدد من الضيوف المهتمين بالشأن اللغوي، فيما حضرها من ناحية مجمع اللغة العربية بالشارقة، الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام للمجمع، وماجد الهولي منسق العلاقات العامة، كما حضر الحفل الدكتور محمد كامل المعيني وأحمد الجروان، ممثلين عن المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية.

مكتبة متخصصة

وألقى الدكتور المستغانمي كلمة في الحفل، ذكر فيها الجهود التي تبذلها إمارة الشارقة في السّعي للتمكين للسان العربي، وذكر جملة الإجراءات والخطوات العمليّة التي نفّذها المجمع، بالتنسيق مع كلية الدراسات الشرقية، قبل التوصل إلى إنشاء هذه القاعة العلمية العربية الشارقيّة بامتياز، التي تحتوي على جميع الوسائل الحديثة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وهي مزوّدة بمكتبة لغوية متخصصة، خصّص فيها القائمون جانباً كاملاً لكتب صاحب السمو حاكم الشارقة وإصدارات المجمع.

موئل للثقافة العربية

وأضاف المستغانمي أن الشارقة أصبحت موئلاً للثقافة العربية، ومحجاً للغويين، ومقصداً لأهل العلم والفنّ يأتونها من كل فج عميق، وأصبح المدّ الثقافي والإشعاع اللغوي الشارقي يزداد انتشاراً وذيوعاً يوماً بعد يوم في شتى البقاع والأصقاع، وافتتاح القاعة اليوم هو تجسيد عملي للتعاون المثمر بين مجمع اللغة العربية بالشارقة وجامعة الفارابي الوطنية، وهو خطوة تتلوها خطوات تدعم وتسهّل عملية تعليم العربية للناطقين بغيرها، وليس هذا بغريب عن النهج الثقافي الذي رسمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي يبذل الغالي والنفيس من أجل التمكين للسان العربي، وما أمرُ المعجم التاريخي الذي يتولاه سموه عن الناس ببعيد.

جسور تواصل

قال الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، إن القاعة تحتوي على لافتات ولوحات فنّيّة تروي تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة والعلاقات الدولية القوية التي تجمع بين الدولتين، وترسّخ جسور التواصل والتقارب بين الثقافتين.