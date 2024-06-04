«أبوظبي للغة العربية» يُعلن القائمة القصيرة لبرنامج المنح البحثية

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مركز أبوظبي للغة العربية عن القائمة القصيرة للدورة الرابعة من برنامجه للمنح البحثية. يحفز البرنامج الباحثين في مجال اللغة العربية، ويشجعهم على تقديم مشاريع بحثية نوعية تسهم في تعزيز مكانة اللغة العربية، والارتقاء بمجالات وحقول البحث العلمي، إذ يقدّم البرنامج منحاً في ستة مجالات تتضمن: المعجم العربي، والمناهج الدراسية، والأدب والنقد، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، وتحقيق المخطوطات، بإجمالي 600 ألف درهم إماراتي سنوياً. ويدعم البرنامج الباحثين في مجالات اللغة العربية لمواصلة تقديم مشاريع تثري معارف وذائقة القرّاء، وترفد المكتبات العربية بمنجزات تُسهم في النهوض بمكانة اللغة العربية، وتُعزز حضورها بوصفها لغة ثقافة ومعرفة وفكر.

تضمنت القائمة 12 عملاً مرشحاً، هي، «التاريخ الشعبي للزعماء العرب في العصر الحديث: الأمير عبد القادر الجزائري، سعد زغلول، الملك فيصل، الشيخ زايد» للباحث خالد أبو الليل، «خطاب الأراجيز التعليمية وترسيخ علوم الفهم: بحث في الوظيفة التداولية للإيقاع» للباحث مهدي لعرج، «الأنا وظلاله: السيرذاتي في الشعر العربي الحديث» للباحث عبداللطيف الوراري، «المقدّس في الشّعر الجاهلي - دراسة موضوعاتية» للباحث عبدالله البرادي، «مدونة المرض في الأدب العربي مقاربة ثقافية» للباحثة فاطمة يوسف القرعان، «جماليات الصورة في شعر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - دراسة تحليلية جمالية» للباحثة عائشة علي الغيص، «شرح ديوان الحماسة، لأبي تمّام، شرح أبي الفتوح الجرجاني، ثابت بن محمد العدوي الأندلسي» للباحث أحمد محمد عطية عبدالهادي، «نصف العمى: دراسة في السرديات الأدب شعبية وتحقيق لنسخة مجهولة من ألف ليلة وليلة» للباحث فرج الفخراني، كتاب «المعمّرون والوصايا لأبي حاتم السّجستانيّ» (255هـ) للباحث محمد بن عبدالساتر زكريا، ديوان الشاعر سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي (634 هـ): جمع وتحقيق للباحثة روان سكر،«معجم الطعام والمؤاكلة» للباحث تيسير خلف، «المشترك المعجمي بين العربية ولغات جنوب بلاد الشام قبل الإسلام: من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن السادس» للباحث عمر عبدالقادر الغول، «دمج مهارات القرن الواحد والعشرين في تعليم العربية للناطقين بغيرها: أسس نظرية واستراتيجيات تطبيقية» للباحث خالد أبو عمشة.

يُذكر أن الدورة الرابعة من برنامج المنح البحثية استقبلت 270 ترشيحاً من 31 دولة. وكان مركز أبوظبي للغة العربية نشر الأعمال الفائزة بالدورة الثالثة من البرنامج ضمن سلسلة البصائر للبحوث والدراسات، خلال فعّاليات الدورة الـ 33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب التي أقيمت في الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2024.