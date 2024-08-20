حمدي نصر.. وداعاً فارس الكلمة

سعد عبد الراضي (أبوظبي)



فقدت الصحافة العربية الكاتب والصحفي حمدي نصر، عن عمر ناهز 75 عاماً، حيث أمضى فقيد الكلمة أربعة عقود متواصلة من العطاء المهني في مختلف منصات الصحافة والثقافة في الإمارات.

وقد سبق للفقيد العمل في صحيفة الاتحاد منذ 1976 وحتى عام 1999. حيث كان محرراً ثم رئيس القسم الرياضي من 1979 حتى 1983، ثم محرراً بالملحق الديني 1983 حتى 1984م، ومحرراً ثم مسؤولاً للتحرير في مكتب الاتحاد بالعين حتى 1999، وأنجز الفقيد خلال فترة عمله في الصحيفة العديد من التحقيقات، في كافة المجالات الدينية والاجتماعية والسياحة والسفر والتراث والجامعات والزراعة، وملاحق تراثية كملحق الأصايل، والعديد من الموضوعات في ملاحق عيد الاتحاد. وكان أول صحفي في مكتب صحيفة الاتحاد بالفجيرة من عام 1977 وحتى 1979، حيث تولى إدارة المكتب وقام بإجراء العديد من التحقيقات التي حازت اهتمام المسؤولين، وحققت نتائج إيجابية كبيرة وسريعة في خدمة المجتمع، ومن أبرزها سلسلة التحقيقات عن مستشفيات المنطقة الشرقية، وطريقي دبي الفجيرة والذيد الشارقة، بالإضافة إلى سلسلة تحقيقات عن مدينة خورفكان وأهميتها، وأخرى عن القرى النائية في شيص والنحوة والفرفار.



سيرة ومسيرة

حصل الراحل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1972، وبدأ مسيرته الصحفية كمحرر في مجلة الشباب والنصر من عام 1970 حتى 1976.

كما صدر له عدد من الكتب منها: «حكايات وذكريات من ماضي الإمارات» عام 2016، وكتاب «يقول المتوصف» من جزأين مع كتاب آخرين عن الأمثال الشعبية في الإمارات، و«رمستنا منظرتنا» عن اللهجة المحلية مع آخرين عام 2017 ، عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، و«نبراس من التراث» عام 2017 و «مختارات من تراث الإمارات»، وكتاب «شمشون العرب»، عن معهد الشارقة للتراث 2019، وكتاب «كأس العالم أفراح وأتراح ودموع» عام 1986 عن مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر «وقتها»، بالإضافة إلى كتاب «وجوه الخير في الإمارات»، وهو كتاب من ثلاثة أجزاء. كما ترك بصمة في عالم البرامج التلفزيونية والدراما مثل برنامج «الصحافة اليوم» ومسلسل «يوميات بو عسكور». وكتب الراحل سيناريو فيلم «زهرة البنفسج» ومسرحيات «عزوز المحظوظ» و«شب الليت». كما أعد سيناريو فيلم إعلامي لنادي تراث الإمارات بعنوان «كيف تكون فارساً»، وكان له مشاركات متميزة في عدة ندوات ثقافية وأدبية.



رحم الله الفقيد وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.