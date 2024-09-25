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مايكروسوفت تكشف عن "الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة" لتعزيز الأمان والخصوصية

مايكروسوفت تكشف عن "الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة" لتعزيز الأمان والخصوصية
25 سبتمبر 2024 16:13

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة تحت مسمى "الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة" (Trustworthy AI) بهدف مواجهة التحديات المتعلقة بأمان وخصوصية أنظمة الذكاء الاصطناعي. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة لتعزيز تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وآمن.

تشمل الميزات الجديدة آليات تصحيح "هلوسات" الذكاء الاصطناعي التي قد تؤدي إلى نتائج غير دقيقة، بالإضافة إلى تحسينات في أدوات التقييم والتصنيف لزيادة الأمان.

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كما تم إطلاق ميزة جديدة تُدعى "الاستدلال السري" (Confidential Inferencing) لخدمة Azure OpenAI، التي تهدف إلى حماية البيانات خلال عمليات الاستدلال.

 

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وفقًا لما ذكره مسؤولو مايكروسوفت، فإن هذه المبادرات جاءت استجابةً للمخاوف المتزايدة حول أمان وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن الشركة تسعى لتقديم تقنيات يمكن الاعتماد عليها في مختلف المجالات.

وتعزيز هذه التدابير يجعل مايكروسوفت في مقدمة الشركات التي تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول، مما يعزز مكانتها في سوق الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

المصدر: وكالات
مايكروسوفت
الذكاء الاصطناعي
الخصوصية
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