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مايكروسوفت تستخدم الطاقة النووية لتدريب الذكاء الاصطناعي

مايكروسوفت تستخدم الطاقة النووية لتدريب الذكاء الاصطناعي
21 سبتمبر 2024 15:10

أعلنت شركة مايكروسوفت عن توقيع صفقة لشراء جميع إنتاج مفاعل "ثري مايل آيلاند" النووي في ولاية بنسلفانيا، في خطوة تهدف إلى تشغيل مراكز البيانات الخاصة بها بالطاقة النووية. تسعى مايكروسوفت من خلال هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة لدعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مستخدمة طاقة نظيفة وخالية من الكربون.



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تتضمن الصفقة استثمار شركة Constellation Energy بمبلغ 1.6 مليار دولار لإعادة تشغيل المفاعل، الذي من المتوقع أن يعود إلى الخدمة بحلول عام 2028. ستوفر هذه المحطة الطاقة اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 800 ألف منزل، مما يبرز حجم الطاقة التي ستستخدمها مايكروسوفت لمراكز بياناتها في مناطق مثل شيكاغو وفيرجينيا وبنسلفانيا وأوهايو.


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هذه الخطوة تعكس تزايد الاهتمام بالصناعة النووية كحل مستدام لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة، خاصة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه مصادر الطاقة التقليدية.

المصدر: وكالات
مايكروسوفت
الذكاء الاصطناعي
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