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مايكروسوفت تطلق تطبيق "ويندوز" لأجهزة أيفون وماك وأندرويد

مايكروسوفت تطلق تطبيق "ويندوز" لأجهزة أيفون وماك وأندرويد
20 سبتمبر 2024 14:56

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن إطلاق تطبيق "ويندوز" الجديد لأجهزة macOS، iOS، iPadOS، متصفحات الويب، وأجهزة الأندرويد، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز. يُعتبر هذا التطبيق مركزًا شاملاً لبث نظام التشغيل ويندوز من مصادر متعددة، مثل Windows 365، Azure Virtual Desktop، وRemote Desktop، ويتوفر هذا التطبيق حالياً للمستخدمين الذين يمتلكون حسابات العمل أو الدراسة في مايكروسوفت.

 

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يوفر التطبيق الجديد بيئة افتراضية متكاملة تسمح بتشغيل تطبيقات ويندوز على أنظمة تشغيل متنوعة، بما في ذلك macOS، Linux، وحتى أجهزة أندرويد، مما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في التنقل بين المنصات المختلفة. يتميز التطبيق بأداء سلس ومستقر، ما يجعله خيارًا مثاليًا للأفراد والشركات التي تحتاج إلى استخدام تطبيقات ويندوز عبر أجهزة مختلفة.

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وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مايكروسوفت لتعزيز التكامل بين أجهزتها وبرامجها، وكذلك في إطار توسيع الحوسبة السحابية التي تسعى مايكروسوفت إلى تعزيزها في جميع أجهزتها وأنظمتها. ومع إطلاق هذا التطبيق، من المتوقع أن يشهد المستخدمون تحسينات كبيرة في الوصول إلى تطبيقات ويندوز دون الحاجة إلى استخدام أجهزة ويندوز بشكل حصري، مما يجعل تجربة العمل أكثر كفاءة ومرونة.

المصدر: وكالات
أندرويد
أيفون
مايكروسوفت
أبل
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