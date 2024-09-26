"ميتا" تكشف عن نظارات "أوريون": نافذة على المستقبل بتقنيات مبتكرة"

كشفت شركة Meta، المالكة لفيسبوك، عن أول نموذج عمل لنظارات الواقع المعزز الجديدة "أوريون"، خلال مؤتمرها السنوي "Connect".



تأتي هذه النظارات في إطار رؤية الشركة لدمج العالم الافتراضي مع العالم المادي، حيث أوضح المدير التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، أن هذه التكنولوجيا "توفر لمحة عن مستقبل مثير" ووصفها بأنها "آلة زمن" تقدم نظرة على تقنيات المستقبل.







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النظارات الجديدة مصنوعة من سبيكة المغنيسيوم وتعمل عبر تقنيات متقدمة مثل تتبع حركة اليدين، الأوامر الصوتية، وواجهة عصبية ترتبط بالمعصم.



وعلى الرغم من عدم استعراض قدراتها بشكل مباشر، تم عرض مقطع فيديو يظهر تفاعلات المستخدمين مع النظارات، بما فيهم جينسن هوانغ، المدير التنفيذي لشركة Nvidia.

في سياق آخر، أعلنت Meta عن تحديثات جديدة للذكاء الاصطناعي الخاص بها، بما في ذلك روبوتات ذكية قادرة على الاستجابة للأوامر الصوتية بفضل مساعدها الرقمي Meta AI، بالإضافة إلى تحسينات على نظارات Ray-Ban الذكية، مثل إمكانية ترجمة فورية للغات وتشغيل الموسيقى عبر الأوامر الصوتية.

تخطط الشركة لإطلاق أول نسخة تجارية من هذه النظارات بحلول عام 2027، حيث تهدف إلى جعلها أكثر ملاءمة من حيث الحجم والتكلفة، لكن التحديات التقنية وتكاليف التطوير العالية ما زالت تقف عائقًا أمام التنفيذ التجاري على نطاق واسع.