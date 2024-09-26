مزايا خفية في تحديث iOS 18

أطلقت أبل نظام iOS 18 مع مجموعة من الميزات الرئيسية التي تم الترويج لها مثل تخصيص الشاشة الرئيسية وإرسال النصوص المنسقة، ولكن التحديث الجديد يحتوي أيضًا على العديد من الميزات الأخرى التي لم يتم التحدث عنها كثيرًا. إذا كنت قد قمت بتحديث جهاز iPhone الخاص بك إلى iOS 18 أو حصلت على iPhone 16 حديثًا، فهذه الميزات الخفية ستحسن تجربتك مع الهاتف.







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إعادة تشغيل iPhone من مركز التحكم الجديد



لا تحتاج بعد الآن إلى الضغط على أي أزرار مادية لإعادة تشغيل جهازك إذا كنت تستخدم iOS 18. يضم مركز التحكم المعاد تصميمه جميع الإعدادات الكلاسيكية مثل السطوع ومستوى الصوت والاتجاه وBluetooth وWi-Fi، بالإضافة إلى العديد من الأدوات الجديدة، بما في ذلك زر لإعادة تشغيل الهاتف. كل ما عليك فعله هو السحب من أعلى يمين الشاشة والضغط لفترة وجيزة على زر الطاقة الجديد في الزاوية اليمنى العليا من مركز التحكم حتى يظهر شريط تمرير لإيقاف تشغيل iPhone. لإعادة تشغيل الهاتف، ستحتاج إلى الضغط على الزر الجانبي المادي.



مشاركة كلمة مرور Wi-Fi باستخدام رمز QR



يتيح لك iOS 18 طريقة جديدة لمشاركة كلمة مرور Wi-Fi مع الآخرين باستخدام رمز QR، وهو حل مناسب عندما تريد مشاركة الشبكة مع أكثر من شخص في وقت واحد أو مع شخص غير محفوظ في جهات الاتصال لديك، أو حتى مع مستخدمي Android. كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى تطبيق Passwords الجديد، الانتقال إلى قسم Wi-Fi، والنقر على الشبكة التي تريد مشاركتها ثم اختيار "إظهار رمز QR للشبكة". عند مسح هذا الرمز باستخدام الكاميرا، سيتم توصيل الشخص الآخر بالشبكة.







ضبط عرض شعاع الفلاش



الفلاش الخاص بجهاز iPhone حصل على ترقية كبيرة في iOS 18. يمكنك الآن، بالإضافة إلى تعديل شدة الفلاش، ضبط عرض الشعاع، ما يسمح لك بتوسيع الإضاءة لتغطية مساحة أكبر أو تضييقها لإضاءة مساحة أصغر بتركيز أعلى. يمكن التحكم في هذا الخيار عن طريق واجهة مستخدم جديدة تظهر في جزيرة الديناميكا عند تشغيل الفلاش.



نسخ المذكرات الصوتية وجعلها قابلة للبحث



أصبح تطبيق Voice Memos أكثر فائدة مع iOS 18 بفضل ميزة نسخ المذكرات الصوتية إلى نصوص قابلة للبحث. الآن عند استخدام حقل البحث، سيبحث التطبيق في النصوص بالإضافة إلى العناوين. النصوص أيضاً تظهر في البحث من الشاشة الرئيسية، مما يسهل الوصول إلى المذكرات الصوتية التي تحتوي على مصطلحات محددة.



إخفاء تسميات التطبيقات للحصول على شاشة رئيسية أنظف



إذا كانت الشاشة الرئيسية تبدو مزدحمة قليلاً، يمكنك الآن التخلص من تسميات التطبيقات تحت الأيقونات. هذه الميزة الجديدة في iOS 18 تساعدك في تنظيم الشاشة الرئيسية بشكل أنظف. يمكن تفعيلها عن طريق الضغط مطولاً على مساحة فارغة في الشاشة الرئيسية للدخول إلى وضع الاهتزاز، ثم اختيار "تعديل" واختيار حجم الأيقونات الكبير الذي يخفي التسميات.



تحويل التطبيقات إلى أدوات مباشرة من الشاشة الرئيسية



مع iOS 18، إذا كان لديك تطبيق يدعم الأدوات (Widgets)، يمكنك تحويله بسرعة إلى أداة من الشاشة الرئيسية دون الحاجة إلى البحث في إعدادات الأدوات. بالضغط مطولاً على التطبيق في الشاشة الرئيسية، ستظهر لك خيارات للتحويل إلى أداة. يمكنك التبديل مرة أخرى إلى التطبيق بنفس الطريقة.









التعرف على الأغاني سرًا باستخدام زر العمل



تتيح لك ميزة Music Recognition الجديدة في iOS 18 التعرف على الأغاني باستخدام زر العمل (Action Button) في أجهزة iPhone 15 Pro. يمكنك تفعيل التعرف على الموسيقى سرًا دون الحاجة لاستخدام Siri أو مركز التحكم. عند الضغط مطولاً على زر العمل، يبدأ تطبيق Shazam في التعرف على الأغنية.











العثور على الصور التي تحتوي على كتابة يدوية أو رسوم توضيحية



أصبح من السهل الآن في تطبيق Photos العثور على الصور التي تحتوي على كتابة يدوية أو رسوم توضيحية. يمكن الوصول إلى هذه الفئات من خلال قسم Utilities في تطبيق الصور، حيث يمكنك فرز الصور بسهولة بناءً على هذا النوع من المحتوى.