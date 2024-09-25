"أبل" تكشف عن ميزات مذهلة في تحديث iOS 18.1

أعلنت شركة أبل عن مجموعة من الميزات والتغييرات الجديدة التي ستصل إلى هواتف آيفون في تحديث iOS 18.1. وقد أصدرت الشركة الإصدار التجريبي الخامس من هذا التحديث للمطورين، متضمناً تحسينات مهمة على مستوى الذكاء الاصطناعي، إعدادات الكاميرا، ودعم معيار RCS، بالإضافة إلى تحسينات في مركز التحكم والعديد من الميزات الأخرى.





ما الجديد في الإصدار التجريبي الخامس من iOS 18.1؟





تعديلات جديدة في مركز التحكم





قامت أبل بإجراء تغييرات إضافية على مركز التحكم، حيث أضافت أزرارًا جديدة مخصصة مثل زر Wi-Fi وزر VPN، يمكن للمستخدمين إضافتها إلى مركز التحكم.



كما يمكن الآن إعادة تعيين مركز التحكم إلى التخطيط الافتراضي من خلال إعدادات الهاتف.





خيار جديد للتحكم في الكاميرا في هواتف آيفون 16





أضافت أبل خيارًا جديدًا لمستخدمي iPhone 16، يسمح بالتبديل بين الكاميرا الخلفية والكاميرا الأمامية باستخدام زر التحكم في الكاميرا، مما يسهل التبديل بين الكاميرات أثناء التصوير.





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ترقية جديدة في خاصية iPhone Mirroring





مع تحديث iOS 18.1 وتحديث macOS Sequoia 15.1، يمكن الآن استخدام ميزة السحب والإفلات لنقل الملفات بين هواتف آيفون وأجهزة ماك عند استخدام خاصية iPhone Mirroring.









تعديلات في مزايا الذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence)





تم إضافة زر جديد في شريط الأدوات في تطبيق الملاحظات (Notes) للوصول السريع إلى أدوات الكتابة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. في السابق، كان يجب تحديد النص بالكامل للوصول إلى هذه الأدوات، أما الآن فهي متاحة بشكل مباشر في شريط الأدوات.









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توسيع دعم معيار الاتصال RCS



تم توسيع دعم معيار RCS ليشمل عددًا من شركات الاتصالات الجديدة حول العالم.