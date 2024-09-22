الإثنين 23 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"آبل" تطلق النسخة التجريبية من خدمة الذكاء الاصطناعي

الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك (في الوسط) خلال إطلاق iPhone 16 من Apple في نيويورك
22 سبتمبر 2024 09:59

أطلقت شركة التكنولوجيا والإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل النسخة التجريبية العامة من خدمة الذكاء الاصطناعي آبل إنتليجانس مع إطلاق النسخ التجريبية من أنظمة التشغيل آي.أو.إس 1ر18 وآيباد أو.إس 1ر18 وماك أو.إس سيكويا 1ر.15. واعتبارا من الخميس الماضي أصبح في مقدور المشتركين في برنامج النسخ التجريبية لشركة آبل في الولايات المتحدة تجربة  خاصية الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تسعى آبل إلى توفيرها في أنظمة التشغيل الخاصة بها منذ يونيو الماضي.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا  إلى أن خدمة آبل إنتليجانس  متاحة حاليا في الولايات المتحدة وباللغة الإنجليزية فقط. وبحسب آبل فإن الخاصية الجديدة متاحة تجريبيا فقط لمستخدمي أجهزة آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس وأي هائف من طراز آيفون 16 الجديد في الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة
الإمارات والولايات المتحدة.. حقبة جديدة من استثمارات المستقبل
«تريندز» يعلن مبادرة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في أبحاث المستقبل

يذكر أن موقع تك كرانش اختبر النسخة التجربيية للمطورين من نظام التشغيل آي.أو.إس 1ر18 من خلال عرضه للهاتف الذكي آيفون 16 برو ماكس.

وتتيح إمكانيات الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل الجديد عدة خصائص عامة منها أدوات الكتابة عبر الأنظمة والتنظيف التلقائي للصور وأكبر تعديل في مساعد الأوامر الصوتية سيري منذ إطلاقه. وتستفيد أدوات الكتابة من أنواع خصائص الذكاء الاصطناعي التوليدي المعروفة لأي شخص يتعامل مع منصة شات جي.بي.تي أو أي تطبيقات مماثلة. وإلى جانب التدقيق اللغوي للنصوص وتلخيصها سيقوم آبل إنتليجانس بإعادة كتابة النص بأساليب متنوعة، منها الأسلوب المهني أو الودي أوالموجز. كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من خاصية الرد الذكي على رسائل البريد الإلكتروني وترتيبها حسب الأهمية وتلخيصها. ومن المنتظر أن تضيف آبل المزيد من الخصائص إلى آبل إنتليجانس في وقت لاحق من العام الحالي.

المصدر: وكالات
شركة آبل
الذكاء الاصطناعي
آبل
آخر الأخبار
عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
الترفيه
إذاعة الأولى تطلق دورتها البرامجية الجديدة
اليوم 16:33
الإمارات تبحث تعزيز التعاون المالي مع البحرين
اقتصاد
الإمارات تبحث تعزيز التعاون المالي مع البحرين
اليوم 16:33
أحمد درويش المهيري
علوم الدار
«مطوعة الفريج» مبادرة مجتمعية جديدة من إسلامية دبي
اليوم 16:23
جامعة أبوظبي
علوم الدار
جامعة أبوظبي تستعرض برامجها في «الخليج للتدريب والتعليم»
اليوم 16:21
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
علوم الدار
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©