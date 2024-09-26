تغييرات هيكلية متوقعة في "أوبن إيه.آي"

أعلنت شركة أوبن إيه.آي، المدعومة من Microsoft، عن نيتها إعادة هيكلة هيكلها الأساسي، ما سيحولها إلى شركة هادفة للربح، غير خاضعة لسيطرة مجلس إدارة غير ربحي.

ووفقًا لتقرير نشرته Reuters في 25 سبتمبر 2024، من المتوقع أن تصل قيمة الشركة إلى 150 مليار دولار بعد هذه العملية، وسيحصل المدير التنفيذي، سام ألتمان، على حقوق ملكية لأول مرة.



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تأتي هذه الأنباء وسط سلسلة من الاستقالات لعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين، حيث أعلنت ميرا موراتي، كبيرة المسؤولين التقنيين (CTO)، عن مغادرتها الشركة. يمثل هذا التغيير تحولاً كبيرًا في استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي، مع الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية وزيادة الاستثمارات.









يُذكر أن هذه التحركات تأتي في سياق تحولات مشابهة تشهدها شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا تسعى إلى تحقيق الأرباح مع الالتزام بالابتكارات ذات التأثير المجتمعي.