خلايا جذعية تعالج السكري لدى امرأة.. إنجاز علمي غير مسبوق!

في إنجاز علمي غير مسبوق، نجحت امرأة صينية تبلغ من العمر 25 عاماً، تعاني من السكري من النوع الأول، في بدء إنتاج الأنسولين بنفسها بعد أقل من ثلاثة أشهر من زراعة خلايا جذعية تم إعادة برمجتها. تُعد هذه الحالة الأولى من نوعها، حيث تم استخدام خلايا مأخوذة من جسمها.





مريضة تقيس السكر في الدم



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تعتبر النتائج التي تم تحقيقها مدهشة وواعدة، حيث تمكّنت من عكس مرض السكري الذي كانت تحتاج فيه سابقًا إلى جرعات يومية من الأنسولين. وقد أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Cell ونقلها أيضاً مجلة Nature العلمية المرموقة، أن زراعة خلايا من جسم الشخص نفسه يمكن أن تكون بديلاً فعالًا لعلاج السكري، الذي يعاني منه حوالي نصف مليار شخص حول العالم.

قاد الدراسة فريق من الباحثين تحت إشراف دينغ هونغكوي، عالم الخلايا في جامعة بكين. حيث تم استخراج خلايا جذعية من جسم المرأة وإعادة برمجتها لتصبح خلايا متعددة القدرات، مما يسمح لها بالتطور إلى أي نوع من الخلايا المطلوبة.





حقنة إنسولين



في عملية الزراعة، تم حقن حوالي 1.5 مليون جزيرة أنسولين في منطقة البطن، وهو موقع جديد للاستخدام مقارنة بالتجارب السابقة التي كانت تتجه لزراعة الخلايا داخل الكبد، مما سمح بمراقبة خلايا الأنسولين المحقونة بشكل أفضل باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.





بعد شهرين ونصف من الزراعة، بدأت المرأة في إنتاج الأنسولين بشكل طبيعي، واستمرت في ذلك لأكثر من عام.

وتعتبر هذه الدراسة خطوة هامة وثورية نحو تطوير علاجات جديدة للسكري باستخدام خلايا جذعية، وتقدم أملًا في إمكانية علاج المرضى دون الحاجة إلى أدوية مثبطة للمناعة.





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على الرغم من النتائج المشجعة، فإن الباحثين يرغبون في رؤية هذه التجربة تتكرر مع مرضى آخرين قبل اعتبارها علاجاً نهائياً، والأبحاث مستمرة لتطوير خلايا يمكن أن تتجنب استجابة الجهاز المناعي في حالة الأشخاص المصابين بالسكري.