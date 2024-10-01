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"تسلا" تتيح نظام القيادة الذاتي لسيارات سايبرترك

"تسلا" تتيح نظام القيادة الذاتي لسيارات سايبرترك
1 أكتوبر 2024 12:14

بدأت شركة تسلا بطرح ميزة "القيادة الذاتية الكاملة" لبعض مالكي شاحنات "سايبرتراك"، بعد أن كانت الشاحنة الكهربائية تفتقر إلى هذه الميزة منذ إطلاقها في نوفمبر 2023، وفقاً لتقارير من موقع "Electrek"، بدأ أعضاء نادي مالكي "سايبرتراك" بالإبلاغ عن تثبيت التحديث الجديد على مركباتهم.

وكانت تسلا قد أعلنت في وقت سابق أن ميزة القيادة الذاتية الكاملة ستصل إلى "سايبرتراك" بحلول سبتمبر، بعد إطلاق ميزة الاصطفاف التلقائي. ومع طرح الإصدار الجديد من نظام "القيادة الذاتية الكاملة"، يبدو أن الشركة أوفت بوعدها لملاك الشاحنة.

 

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التحديث الجديد متاح في البداية للشاحنات المسجلة في برنامج الوصول المبكر، ويتضمن نظام مراقبة الانتباه باستخدام الرؤية للسائقين الذين يرتدون نظارات شمسية.

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يُذكر أن بعض الحسابات على منصة "X" بدأت بنشر مقاطع فيديو يعرض اختبار النظام الجديد في شاحنة "سايبرتراك"، حيث أظهرت المقاطع عمل النظام بشكل مشابه لأنظمة القيادة الذاتية في سيارات تسلا الأخرى، مع ملاحظة تدخل السائق عند نقاط معينة لتجنب الاصطدام.

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تعتمد النسخة 12 من ميزة "القيادة الذاتية الكاملة" على الذكاء الاصطناعي والكاميرات فقط دون الحاجة إلى مستشعرات إضافية. ومن المتوقع إطلاق إصدار أكثر تطورًا، وهو الإصدار 13، خلال شهر أكتوبر.

المصدر: وكالات
تسلا
السيارات الكهربائية
السائقين
القيادة الذاتية
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