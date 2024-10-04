"أوبن إيه آي" تطلق ميزة "كانفس" للتعزيز استخدام "تشات جي بي تي" في الكتابة والبرمجة

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ميزة جديدة تسمى "كانفس" تهدف إلى تحسين تجربة العمل مع ChatGPT في مجالات الكتابة والبرمجة. تعتبر هذه الميزة خطوة متقدمة لتجاوز الاستخدام التقليدي للمحادثات النصية البسيطة، حيث تتيح "كانفس" للمستخدمين التعاون مع ChatGPT بشكل مباشر وأكثر تفاعلاً على مشاريعهم.





تفتح ميزة "كانفس" في نافذة منفصلة، مما يسمح للمستخدمين بالعمل على مشروعهم بجانب ChatGPT، سواء كان يتعلق بالكتابة أو البرمجة. الفكرة الرئيسية وراء "كانفس" هي تمكين المستخدمين من تطوير أفكارهم وصقلها مع مساعدة ChatGPT في تقديم اقتراحات وتعديلات في الوقت الحقيقي.









الميزة مبنية على نموذج GPT-4o الجديد، ويمكن للمستخدمين الذين يشتركون في خدمة ChatGPT Plus وفِرَق العمل البدء في استخدامها ابتداءً من اليوم، فيما ستتوفر لمستخدمي Enterprise والقطاع التعليمي خلال الأسبوع المقبل. كما تخطط OpenAI لجعل "كانفس" متاحة لجميع المستخدمين المجانيين بعد انتهاء فترة البيتا التجريبية.





توفر "كانفس" أدوات متقدمة تساعد المستخدمين في تحسين مشاريعهم. على سبيل المثال، يمكن لمستخدمي الكتابة تحديد فقرات معينة لطلب المساعدة من ChatGPT في تعديل النصوص، مثل تقصيرها أو جعلها أطول أو حتى تعديل مستوى القراءة. يمكن أيضاً طلب مراجعة النص للحصول على تحسينات تتعلق بالقواعد اللغوية والأسلوب.





أما بالنسبة للبرمجة، فتتيح "كانفس" للمستخدمين إجراء تعديلات على الأكواد بسهولة. يمكن لـ ChatGPT مراجعة الأكواد وإضافة تعليقات تشرح الكود، أو إضافة أدوات لتصحيح الأخطاء، وحتى تحويل الكود إلى لغات برمجة أخرى مثل JavaScript أو Python أو C++. هذه الأدوات تجعل عملية البرمجة أكثر سهولة ووضوحاً، خاصة عندما تتطلب العمل على مشاريع معقدة.







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الميزة الجديدة تعمل بشكل تلقائي، حيث يتم فتح "كانفس" عندما يتعرف ChatGPT على سيناريو يتطلب استخدامه، مثل كتابة مقالات أو مراجعة أكواد برمجية. كما يمكن للمستخدمين طلب فتح "كانفس" يدوياً بكتابة عبارة "استخدام كانفس" في المحادثة.





الهدف من "كانفس" هو تقديم تجربة أكثر سلاسة ومرونة للمستخدمين، بحيث يتمكنون من التحكم بشكل كامل في مشاريعهم والعمل مع ChatGPT بطريقة مشابهة للتعاون مع محرر نصوص أو مراجع أكواد.