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التعليم والمعرفة

"أوبن إيه آي" تدعم المطورين بأربع أدوات جديدة

"أوبن إيه آي" تدعم المطورين بأربع أدوات جديدة
3 أكتوبر 2024 11:56

استضافت شركة OpenAI فعاليات DevDay 2024، حيث أعلنت عن مجموعة من الأدوات الجديدة التي تستهدف المطورين الراغبين في بناء تطبيقات باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.


ومن بين أبرز الإعلانات كان إطلاق النسخة التجريبية العامة لواجهة برمجة التطبيقات "Realtime API"، التي تتيح للمطورين إنشاء تطبيقات تعتمد على الاستجابات الصوتية بالذكاء الاصطناعي في وقت شبه فوري، مما يسهل إنشاء تجارب تفاعلية وسلسة للمستخدمين.

 


كما قدمت OpenAI ميزة التكيف البصري داخل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها، مما يمكّن المطورين من تحسين نماذجهم باستخدام الصور والنصوص معًا، الأمر الذي من شأنه تعزيز الأداء في المهام التي تتطلب فهمًا بصريًا.

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بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن أداة جديدة لتقييم الأداء تتيح للمطورين قياس كفاءة التعديلات التي يجرونها على نماذج مثل GPT-4o mini، مما يساعدهم في تحسين أدائهم.



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تسعى OpenAI من خلال هذه الأدوات الجديدة إلى تعزيز تجربة المطورين وتمكينهم من ابتكار تطبيقات أكثر تطورًا وفاعلية في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع أن الشركة لم تعلن عن أي نماذج ذكاء اصطناعي جديدة خلال هذا الحدث، فإن الأدوات التي تم الكشف عنها تعد خطوة مهمة نحو تمكين المطورين في هذا المجال المتسارع.

المصدر: وكالات
تشات جي بي تي
شركة أوبن ايه آي
الذكاء الاصطناعي
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