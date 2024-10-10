"إكس" تغير نظام الدفع لصناع المحتوى ليعتمد على التفاعل بدلاً من الإعلانات

أعلنت منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، عن تعديل في نظام الدفع الخاص بصنّاع المحتوى.



في النظام السابق، كان صناع المحتوى يتلقون نسبة من عائدات الإعلانات التي تظهر في الردود على منشوراتهم. أما الآن، فسيتم دفع العوائد بناءً على مدى التفاعل مع المحتوى من قبل المستخدمين المشتركين في خدمة إكس المدفوعة "Premium".



يعني هذا التغيير أن صنّاع المحتوى سيحصلون على مدفوعات بناءً على المنشورات التي تولد تفاعلاً، مثل التعليقات والإعجابات وإعادة التغريدات، بدلاً من الاعتماد على الإعلانات كوسيلة رئيسية للدخل. ومع هذا التعديل، قد يتغير نوع المحتوى الذي يلقى رواجًا على المنصة، حيث يصبح التركيز على جذب التفاعل.









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في إطار هذا النظام، يجب على المستخدمين الراغبين في التأهل للدفع أن يكون لديهم ما لا يقل عن 500 متابع، وأن تكون منشوراتهم قد حصلت على 5 ملايين مشاهدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بالإضافة إلى اشتراكهم في خدمة X Premium.







تسعى المنصة من خلال هذا التغيير إلى تعزيز إيرادات صناع المحتوى في ظل التحديات التي تواجهها مع المعلنين، حيث يعتمد النظام الجديد بشكل أكبر على التفاعل المباشر من المستخدمين المشتركين في الخدمة المدفوعة.







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