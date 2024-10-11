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التعليم والمعرفة

الذكاء الاصطناعي يدخل مضمار جوائز نوبل

الذكاء الاصطناعي يدخل مضمار جوائز نوبل
11 أكتوبر 2024 20:30

شهدت جوائز نوبل هذا العام دخول الذكاء الاصطناعي (AI) إلى الساحة العلمية بشكل بارز، حيث تم تكريم رواد في هذا المجال ضمن جائزتي الفيزياء والكيمياء.

فقد حصل جيفري هينتون وجون هوبفيلد على جائزة الفيزياء تقديرًا لأعمالهما في تطوير الشبكات العصبية، بينما منحت جائزة الكيمياء لمطوري أداة AlphaFold من Google DeepMind، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوقع هياكل البروتينات.



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تسليط الضوء على هذه الجوائز يُبرز كيف أصبحت التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من الأبحاث العلمية الحديثة. إن تكريم الأبحاث المرتبطة بتقنيات تعلم الآلة يعكس التطورات الملحوظة في مجالات متعددة، حيث يتم دمج علوم الفيزياء والرياضيات وعلوم الحاسوب وعلم الأعصاب بشكل متزايد.

 

تعتبر أداة AlphaFold نموذجًا رائدًا في مجال البيولوجيا الهيكلية، إذ تقدم قدرات فائقة في توقع هياكل البروتينات بدقة عالية، مما يسهم في فهم علمي أعمق وفتح آفاق جديدة في البحث العلمي.

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تعكس هذه الجوائز التحول الذي يشهده العالم العلمي بفضل الابتكارات التقنية، مما يبرز الأثر العميق للذكاء الاصطناعي في تعزيز البحث العلمي وتحقيق إنجازات ملحوظة، وهو ما يجسد التطور المستمر في مجالات العلوم الحديثة.


 

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ومع ذلك، أثارت هذه الجوائز بعض الجدل بين الباحثين، حيث تساءل البعض عن مدى ارتباط الأبحاث الممنوحة بجوائز نوبل بمفاهيم الفيزياء التقليدية، مما يعكس الانقسام الحالي بين الممارسات العلمية التقليدية والتطورات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

المصدر: وكالات
الفيزياء
الذكاء الاصطناعي
جوائز نوبل
نوبل
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