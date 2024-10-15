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انطلاق «يا زمان الوصل» في الشارقة

انطلاق «يا زمان الوصل» في الشارقة
16 أكتوبر 2024 00:54

الشارقة (وام)

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برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أطلق المكتب الثقافي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أمس، ملتقى الشارقة الثقافي «يا زمان الوصل» الذي يستمر حتى 20 أكتوبر الجاري، بحضور الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، وعدد من عضوات المجلس الاستشاري، ومديرات الدوائر في الدولة. ويستعرض الملتقى الذي يشهد مشاركة أكثر من 35 شخصية ثقافية وإعلامية مؤثرة محاور تفاعلية وبرامج ثقافية عديدة، من بينها «مجالس أندلسية، وكورال الشرق، ومعرض فني تشكيلي يعكس عمارة حديثة مستلهمة من الطراز الأندلسي، وبرنامج إشراق وأخواتها».
وتضمنت فعاليات اليوم الأول من الملتقى قراءات شعرية تحت عنوان «ثنائية ولاّدة بنت المستكفي وابن زيدون»، أعقبتها جلسة تحت عنوان «الامتداد الحضاري بين المشرق والمغرب.. حكاية ذاكرة عربي»، قدمها الدكتور سيف البدواوي، والدكتورة نورة الكربي، حيث ناقشا التأثيرات الحضارية المشتركة بين المشرق والمغرب العربي، وركزا على جوانب الذاكرة العربية التي تربط هذه المناطق من الناحية الثقافية والتاريخية، وصاحب الافتتاح معرض للوحات الفنية المستوحاة من الأندلس بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة.

الشارقة
جواهر القاسمي
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
عائشة القاسمي
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