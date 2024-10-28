«أوريون».. نموذج ذكاء اصطناعي أقوى 100 مرة من «GPT-4»

تخطط شركة OpenAI لإطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "أوريون" بحلول شهر ديسمبر، وفقًا لتقرير من "ذا فيرج". هذا النموذج المرتقب يأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لإطلاق ChatGPT.



على عكس إصدارات OpenAI السابقة، مثل GPT-4o و o1، لن يتم إطلاق "أوريون" على نطاق واسع عبر ChatGPT في البداية. بدلاً من ذلك، تخطط OpenAI لإتاحة الوصول إليه أولاً للشركات التي تتعاون معها لبناء منتجات وميزات خاصة بها، وفقًا لمصدر مطلع.





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استضافة "أوريون" على منصة "Azure"

كما ذكر مصدر آخر أن مهندسي مايكروسوفت، الشريك الرئيسي لـ OpenAI في نشر نماذج الذكاء الاصطناعي، يستعدون لاستضافة "أوريون" على منصة Azure بحلول شهر نوفمبر. وعلى الرغم من أن "أوريون" يُعتبر داخل الشركة خليفة لنموذج GPT-4، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت OpenAI ستسميه رسميًا "GPT-5"، وكما هو الحال دائمًا، قد تتغير خطط الإطلاق.







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أقوى 100 مرة من "GPT-4"



وقد ألمح أحد التنفيذيين في OpenAI إلى أن "أوريون" قد يكون أقوى بمئة مرة من GPT-4. هذا النموذج الجديد يختلف عن نموذج الاستدلال o1 الذي أطلقته الشركة في سبتمبر، وتسعى OpenAI إلى دمج نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بها بمرور الوقت لإنشاء نموذج أكثر تطورًا قد يصل في النهاية إلى مستوى الذكاء الاصطناعي العام (AGI).



