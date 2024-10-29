الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

"تشانغ آه-6" يكشف أسراراً من الجانب البعيد للقمر

"تشانغ آه-6" يكشف أسراراً من الجانب البعيد للقمر
29 أكتوبر 2024 10:35

رصد مسبار صيني هبوطاً على الجانب البعيد من القمر علامات على وجود هياكل بركانية.


في بداية شهر يونيو 2024، نجح مسبار الفضاء الصيني "تشانغ آه-6" في الهبوط بهدوء على الجانب البعيد من القمر، بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. كانت مهمته الرئيسية دراسة وإعادة العينات الأولى من هذا الجانب من القمر، وهو ما نجح في تحقيقه بجلب 1,935.3 غرامًا من المواد السطحية القمرية في 25 يونيو.


القمر مقيد جاذبيًا بالأرض، ما يعني أن سرعته الدورانية حول محوره تتزامن مع المدة التي يستغرقها في الدوران حول الأرض.


 



أقرأ أيضاً.. الصين تعلن نجاح تسليم 1935.3جم من عينات القمر 



هذا ينطبق على معظم أنظمة الكواكب والأقمار، حيث يكون الكوكب أكبر بكثير من قمره وقريبًا منه بما يكفي لتتزامن سرعته الدورانية مع دورانه حول الكوكب.

أخبار ذات صلة
في أحدث مهمة.. الصين ترسل طاقماً جديداً إلى محطتها الفضائية
تعاون بين طوكيو وسيؤول وبكين لمواجهة التحديات


رغم أن الجانب البعيد من القمر يُشار إليه غالبًا بالجانب المظلم، إلا أنه يتلقى نفس كمية ضوء الشمس تقريبًا. ومع ذلك، هناك فروق واضحة بين الجانبين.

 



بينما يكون الجانب البعيد مليئًا بالحفر، يفتقر إلى الأحواض العميقة و"البحار القمرية" التي تُرى على الجانب القريب، كما أن قشرته أكثر سمكًا، وفقًا لبعثة "مختبر استعادة الجاذبية والداخلية" في عام 2012. وقد أظهرت الدراسات أيضًا أن الجانب البعيد يتمتع بتوصيلية كهربائية أعلى.

 


دراسة هذه العينات قد تساعد في حل بعض الألغاز المتعلقة بتكوين القمر، حيث كشفت التحليلات الأولية للعينات التي جلبه "تشانغ آه-6" عن وفرة في النشاط البركاني في منطقة الهبوط. هذا النشاط يتمثل في تدفقات الحمم البركانية التي تبرد وتشكل صخورًا نارية.




أقرأ أيضاً.. المسبار الصيني ينطلق نحو الأرض بعينات من الجانب البعيد للقمر


ويأمل الباحثون في أن تساهم هذه النتائج في فهم أفضل للآلية التي شكّلت الصخور النارية في تلك المنطقة، خاصة وأنها تختلف عن تكوينات الجانب القريب من القمر.

المصدر: وكالات
القمر
الفضاء
الفلك
مركبة فضائية
الصين
مسبار
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
نجوم ريال مدريد يُعارضون «ذهبية رودري»!
الرياضة
نجوم ريال مدريد يُعارضون «ذهبية رودري»!
اليوم 10:52
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية
اليوم 10:50
"طيران الإمارات" تستأنف خدمتها إلى أديليد الأسترالية برحلة يومية
اقتصاد
"طيران الإمارات" تستأنف خدمتها إلى أديليد الأسترالية برحلة يومية
اليوم 10:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©