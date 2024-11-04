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ميزات ذكية مذهلة في خرائط جوجل.. تجربة تنقل غير مسبوقة

ميزات ذكية مذهلة في خرائط جوجل.. تجربة تنقل غير مسبوقة
4 نوفمبر 2024 17:09

أعلنت جوجل عن تحديثات جديدة في خدمة خرائط جوجل، تعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي "جيميني"، لتوفير ميزات مبتكرة لمستخدمي الخدمة، في الولايات المتحدة خلال المرحلة الأولى، ستتيح هذه الميزات لمستخدمي خرائط جوجل العثور على أماكن جديدة للزيارة والحصول على إجابات حول مواقع مختلفة من خلال الذكاء الاصطناعي.

 

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تحسينات الملاحة لتجربة قيادة أكثر سلاسة

تضمنت التحديثات أيضًا تحسينات في نظام الملاحة، بما في ذلك توجيه السائقين إلى المسارات الصحيحة من خلال عرض المسارات، وممرات العبور، وإشارات الطريق بشكل واضح، مع تحديد المسار المطلوب لتجنب تغيير المسار في اللحظات الأخيرة. كما يُمكّن المستخدمين من استكشاف أماكن الترفيه والمعالم البارزة على طول الطريق قبل بدء الرحلة، ويعرض خرائط جوجل أماكن وقوف السيارات القريبة عند الوصول، مع تذكير المستخدم بحفظ موقع السيارة وتوفير توجيهات المشي حتى الوصول.


 

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توصيات ذكية للأماكن والأنشطة

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بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين الآن سؤال خرائط جوجل عن توصيات للأنشطة والأماكن، مثل "أماكن لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء ليلًا"، حيث يقدم جيميني قائمة من الخيارات كالحانات والفعاليات الموسيقية. ويمكن للمستخدمين الاطلاع على ملخصات عن تلك الأماكن، وطرح أسئلة محددة مثل توفر الجلوس في الهواء الطلق.


 


الرؤية الغامرة: عرض ثلاثي الأبعاد لمدن عالمية


تشمل التحديثات كذلك إضافة ميزة الرؤية الغامرة في خرائط جوجل، حيث تقدم عرضًا ثلاثي الأبعاد للوجهات في 150 مدينة حول العالم، بما في ذلك مدن جديدة مثل بروكسل وكيوتو وفرانكفورت.




الإبلاغ عن الظروف الجوية لسلامة المستخدمين

كما تتاح الآن إمكانية الإبلاغ عن الظروف الجوية السيئة على الطريق، مثل الفيضانات أو انخفاض الرؤية، لضمان أمان المستخدمين.


طرح الميزات تدريجيًا وتوسيع التجربة إلى محرك البحث

ستتوفر الميزات الجديدة تدريجيًا على أجهزة أندرويد وiOS، ومن المتوقع توسيع بعض هذه التجارب إلى محرك البحث جوجل، مع إمكانية الوصول إلى تلخيصات التقييمات وطرح الأسئلة حول المواقع.

المصدر: وكالات
خرائط جوجل
الذكاء الاصطناعي
جوجل
جوجل مابس
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