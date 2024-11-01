"أوبن إي آي" تطلق منافسها لمحرك البحث جوجل: "تشات جي بي تي سيرش"

أعلنت شركة "أوبن إي آي" عن إطلاق خدمة "تشات جي بي تي سيرش"، المنافس الجديد لمحرك البحث جوجل، بعد أن استعرضت النسخة الأولية من الخدمة هذا الصيف تحت اسم "سيرش جي بي تي".





ميزات تشات جي بي تي سيرش



تم تصميم "تشات جي بي تي سيرش"، المدمج في منصة "تشات جي بي تي"، ليقدّم إجابات آنية تستند إلى مصادر متعددة عبر الإنترنت، بهدف توفير معلومات حديثة مثل نتائج المباريات، والأخبار، وأسعار الأسهم، مع روابط للمصادر ذات الصلة. ويتيح للمستخدمين طرح أسئلة متابعة لمواصلة البحث بمرونة.







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دعم نموذج GPT4o



الخدمة مدعومة بإصدار مخصص من نموذج GPT4o من أوبن إيه آي، ويمكن تشغيل البحث بشكل تلقائي أو يدوي بالنقر على أيقونة البحث الجديدة.

توفر الردود في "تشات جي بي تي سيرش" نسباً مباشرة للمصادر عبر شريط جانبي، وتوجيه استفسارات معينة مثل نتائج الانتخابات إلى مصادر معروفة مثل أسوشيتد برس ورويترز.





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إمكانية الوصول ومزايا الاشتراك





تتوفر الخدمة لمشتركي "تشات جي بي تي بلس" ومستخدمي الفرق عبر الويب وتطبيقات الجوال، مع توقع توسيعها لتشمل المستخدمين في المؤسسات والقطاع التعليمي، ثم لاحقاً للمستخدمين المجانيين.

أطلقت "أوبن إي آي" أيضاً إضافة لمتصفح كروم تجعل "تشات جي بي تي سيرش" محرك البحث الافتراضي، وتعمل الشركة على تحسين الخدمة في مجالات التسوق والسفر وتعزيز البحث العميق بفضل النماذج الجديدة.