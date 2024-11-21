تحدث 9 لغات بصوتك مع تقنية ثورية من "مايكروسوفت تيمز"

أعلنت شركة مايكروسوفت عن ميزة جديدة في تطبيق "تيمز" تتيح للمستخدمين نسخ أصواتهم لتقديم ترجمة فورية خلال الاجتماعات بلغات متعددة.



جاءت هذه التقنية، التي تحمل اسم "Interpreter in Teams"، كجزء من فعاليات مؤتمر "Microsoft Ignite 2024"، وهي مصممة لجعل التواصل في الاجتماعات أكثر شخصية وتأثيرًا.

بدءًا من أوائل عام 2025، سيتمكن مستخدمو "تيمز" من استخدام هذه التقنية لمحاكاة أصواتهم للتحدث بتسع لغات مختلفة تشمل الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، البرتغالية، الصينية (الماندرين)، والإسبانية.



وتهدف الميزة إلى تقديم تجربة واقعية وأكثر جاذبية للمستخدمين، وفقًا لما ذكره "جاريد سبتارو"، رئيس التسويق في مايكروسوفت.







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تفاصيل التقنية وآلية العمل



توفر أداة Interpreter ترجمة صوتية فورية تحاكي نبرة وصوت المتحدث الأصلي، مما يُضفي طابعًا شخصيًا على الاجتماعات الافتراضية.

ومع ذلك، أكدت مايكروسوفت أن التقنية لا تخزن أي بيانات بيومترية ولا تضيف مشاعر أو نغمات غير موجودة في الصوت الأصلي. يتم تفعيل الميزة فقط بعد موافقة المستخدمين عبر إعدادات "تيمز" أو إشعار أثناء الاجتماعات.

تحديات تقنية واهتمام بالأمان



رغم المزايا الكبيرة التي تقدمها هذه التقنية، ما زالت هنالك تساؤلات حول التحديات الأمنية المحتملة.

والتي قد تُستغل من خلالها هذه التقنية لإنتاج تسجيلات صوتية زائفة تُستخدم في الاحتيال، خاصة مع انتشار تقنيات التزييف العميق (Deepfakes) التي تُستخدم لتضليل الأفراد ونشر معلومات مغلوطة.



الإمكانات المستقبلية



رغم بعض القيود، تُعد تقنية Interpreter خطوة متقدمة نحو تحسين تقنيات الترجمة الفورية ونسخ الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي.



مايكروسوفت تراهن على أن هذه الأداة ستُحدث تحولًا في طريقة التواصل بين الثقافات واللغات المختلفة في الاجتماعات الافتراضية.



ومن المتوقع أن توفر الشركة المزيد من التفاصيل حول معايير الأمان المصاحبة لهذه التقنية في الأشهر القادمة.