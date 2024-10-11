الجمعة 11 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

ابتكارات جديدة من مايكروسوفت لتعزيز الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي

تعبيرية
11 أكتوبر 2024 20:34

أعلنت شركة مايكروسوفت عن توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف دعم مستقبل صحي أفضل. وكشفت الشركة يوم الخميس عن مجموعة من الابتكارات ضمن "Microsoft Cloud for Healthcare" التي تعزز تجربة الرعاية الصحية، وتدعم التعاون بين الفرق الطبية، وتمكّن العاملين في القطاع الصحي، وتتيح الوصول إلى رؤى سريرية وتشغيلية جديدة.


تشمل الابتكارات الجديدة نماذج ذكاء اصطناعي طبية متقدمة في منصة Azure AI Studio، وحلول إدارة البيانات الصحية عبر Microsoft Fabric، وخدمة الوكلاء الصحيين في Copilot Studio، بالإضافة إلى حلول مخصصة لتحسين سير عمل التمريض باستخدام الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الحلول إلى مساعدة المؤسسات الصحية على الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتحسين رعاية المرضى.

أقرأ أيضاً.. مايكروسوفت تطلق تطبيق "ويندوز" لأجهزة أيفون وماك وأندرويد

 

صرح جو بيترو، نائب الرئيس التنفيذي للحلول الصحية والعلوم الحياتية في مايكروسوفت: "نحن في لحظة تحول كبيرة حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير أسلوب العمل والحياة بشكل جذري، مما يحسن من رعاية المرضى ويعيد للطواقم الطبية الشغف بممارسة مهنهم".

 

أخبار ذات صلة
"جي بي تي" يدخل سباق محركات البحث نهاية العام
الذكاء الاصطناعي يدخل مضمار جوائز نوبل

أقرأ أيضاً.. مايكروسوفت تكشف عن "الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة" لتعزيز الأمان والخصوصية



تسعى مايكروسوفت من خلال هذه الحلول المبتكرة إلى تلبية احتياجات العاملين في القطاع الصحي والمساهمة في تحقيق نتائج أفضل للمرضى وتحسين العمليات التشغيلية للمؤسسات الصحية حول العالم.

المصدر: وكالات
الرعاية الصحية
مايكروسوفت
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية فرنسا يبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات في المنطقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية فرنسا يبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات في المنطقة
اليوم 21:14
ورش فنية متنوعة في ملتقى الشارقة للخط
التعليم والمعرفة
ورش فنية متنوعة في ملتقى الشارقة للخط
اليوم 20:52
«الإمارات للمكتبات» تطلق «لجنة المكتبات الأكاديمية والمراكز البحثية»
التعليم والمعرفة
«الإمارات للمكتبات» تطلق «لجنة المكتبات الأكاديمية والمراكز البحثية»
اليوم 20:45
"جي بي تي" يدخل سباق محركات البحث نهاية العام
التعليم والمعرفة
"جي بي تي" يدخل سباق محركات البحث نهاية العام
اليوم 20:35
تعبيرية
التعليم والمعرفة
ابتكارات جديدة من مايكروسوفت لتعزيز الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي
اليوم 20:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©