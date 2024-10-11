ابتكارات جديدة من مايكروسوفت لتعزيز الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة مايكروسوفت عن توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف دعم مستقبل صحي أفضل. وكشفت الشركة يوم الخميس عن مجموعة من الابتكارات ضمن "Microsoft Cloud for Healthcare" التي تعزز تجربة الرعاية الصحية، وتدعم التعاون بين الفرق الطبية، وتمكّن العاملين في القطاع الصحي، وتتيح الوصول إلى رؤى سريرية وتشغيلية جديدة.







تشمل الابتكارات الجديدة نماذج ذكاء اصطناعي طبية متقدمة في منصة Azure AI Studio، وحلول إدارة البيانات الصحية عبر Microsoft Fabric، وخدمة الوكلاء الصحيين في Copilot Studio، بالإضافة إلى حلول مخصصة لتحسين سير عمل التمريض باستخدام الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الحلول إلى مساعدة المؤسسات الصحية على الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتحسين رعاية المرضى.



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صرح جو بيترو، نائب الرئيس التنفيذي للحلول الصحية والعلوم الحياتية في مايكروسوفت: "نحن في لحظة تحول كبيرة حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير أسلوب العمل والحياة بشكل جذري، مما يحسن من رعاية المرضى ويعيد للطواقم الطبية الشغف بممارسة مهنهم".





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تسعى مايكروسوفت من خلال هذه الحلول المبتكرة إلى تلبية احتياجات العاملين في القطاع الصحي والمساهمة في تحقيق نتائج أفضل للمرضى وتحسين العمليات التشغيلية للمؤسسات الصحية حول العالم.