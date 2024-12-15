الأحد 15 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جائزة «الشارقة لنقد الشعر» تُعلن أسماء الفائزين في دورتها الرابعة

جائزة «الشارقة لنقد الشعر» تُعلن أسماء الفائزين في دورتها الرابعة
15 ديسمبر 2024 14:31

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة لنقد الشعرالعربي، أسماء الفائزين في الدورة الرابعة، التي جاءت تحت عنوان «تلاقي الأجناس الأدبية في القصيدة العربية المعاصرة» وفاز بها 3 نقاد عرب.


وتنظم الجائزة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة، وتهدف إلى العناية بالشعر العربي، تحفيزاً لطاقات النقّاد والمهتمين بالدراسات الموجهة نحو التجربة الشعرية وخدمة للساحة الإبداعية العربية.

وفاز بالمركز الأول، فتحي بن بلقاسم نصري، من تونس، عن بحثه «السير ذاتية في القصيدة العربية المعاصرة»، ونال المركز الثاني د. أحمد جار الله ياسين، من العراق، عن بحثه «تلاقي الأجناس الأدبية في القصيدة العربية المعاصرة»، فيما حصل إبراهيم الكراوي من المغرب، على المركز الثالث، عن بحثه «شعرية النص العابر للأجناس: من هاجس التأصيل إلى سؤال الحدود (نحو شعرية معممة)».

وقال محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية، أمين عام الجائزة، إن جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي حظيت منذ تأسيسها عام 2020 برعاية مستمرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، وهي رعاية أعادت قراءة الشعر العربي من منظور نقدي شامل من قِبل النقاد العرب، وقدّمت رؤية نقدية جديدة، استناداً إلى موضوعات الجائزة التي تناقش أبرز قضايا الشعر واسعة الآفاق.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يكرم الفائزين بجائزة «سلطان لطاقات الشباب»
معهد التدريب القضائي يحتفل بتخريج 581 متدرباً

وأضاف أن الدورة الحالية تقدم 3 أسماء نقدية للساحة الثقافية العربية عملوا بجهد كبير على موضوع نقدي مهم يناقش «تلاقي الأجناس الأدبية في القصيدة العربية المعاصرة»، ووضعوا نصب أعينهم تقديم رؤية نقدية جديدة تبحث في الموضوع بحثاً معمّقاً مع الحرص على الالتزام بمعايير الجائزة.

وأشار إلى تسجل الجائزة في كل دورة زيادة في أعداد المشاركين، حيث استقطبت في دورتها الحالية أكثر من 60 بحثاً توزعت على دول الإمارات والسعودية والجزائر والأردن وتونس واليمن والسودان وموريتانيا، وهو ما يؤكد أهمية الجائزة لدى النقاد العرب.

يشار إلى أن الجائزة تقدّم مكافآت مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إذ ينال الفائز الأول 100 ألف درهم، والفائز الثاني 75 ألف درهم، والفائز الثالث 50 ألف درهم.

المصدر: وام
جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي
الشعر العربي
الشارقة
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
إنريكي ومواني.. «طلاق بائن»!
الرياضة
إنريكي ومواني.. «طلاق بائن»!
اليوم 17:42
الفارسي يهدي «المغاوير» لقب كأس رئيس الدولة للقدرة
الرياضة
الفارسي يهدي «المغاوير» لقب كأس رئيس الدولة للقدرة
اليوم 17:37
ولي عهد أبوظبي يشهد ختام منافسات النسخة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يشهد ختام منافسات النسخة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 17:32
الممثل المصري الراحل نبيل الحلفاوي
الترفيه
رحيل الفنان المصري نبيل الحلفاوي عن 77 عامًا
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©