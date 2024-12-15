جائزة «الشارقة لنقد الشعر» تُعلن أسماء الفائزين في دورتها الرابعة

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة لنقد الشعرالعربي، أسماء الفائزين في الدورة الرابعة، التي جاءت تحت عنوان «تلاقي الأجناس الأدبية في القصيدة العربية المعاصرة» وفاز بها 3 نقاد عرب.



وتنظم الجائزة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة، وتهدف إلى العناية بالشعر العربي، تحفيزاً لطاقات النقّاد والمهتمين بالدراسات الموجهة نحو التجربة الشعرية وخدمة للساحة الإبداعية العربية.





وفاز بالمركز الأول، فتحي بن بلقاسم نصري، من تونس، عن بحثه «السير ذاتية في القصيدة العربية المعاصرة»، ونال المركز الثاني د. أحمد جار الله ياسين، من العراق، عن بحثه «تلاقي الأجناس الأدبية في القصيدة العربية المعاصرة»، فيما حصل إبراهيم الكراوي من المغرب، على المركز الثالث، عن بحثه «شعرية النص العابر للأجناس: من هاجس التأصيل إلى سؤال الحدود (نحو شعرية معممة)».

وقال محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية، أمين عام الجائزة، إن جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي حظيت منذ تأسيسها عام 2020 برعاية مستمرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، وهي رعاية أعادت قراءة الشعر العربي من منظور نقدي شامل من قِبل النقاد العرب، وقدّمت رؤية نقدية جديدة، استناداً إلى موضوعات الجائزة التي تناقش أبرز قضايا الشعر واسعة الآفاق.





وأضاف أن الدورة الحالية تقدم 3 أسماء نقدية للساحة الثقافية العربية عملوا بجهد كبير على موضوع نقدي مهم يناقش «تلاقي الأجناس الأدبية في القصيدة العربية المعاصرة»، ووضعوا نصب أعينهم تقديم رؤية نقدية جديدة تبحث في الموضوع بحثاً معمّقاً مع الحرص على الالتزام بمعايير الجائزة.

وأشار إلى تسجل الجائزة في كل دورة زيادة في أعداد المشاركين، حيث استقطبت في دورتها الحالية أكثر من 60 بحثاً توزعت على دول الإمارات والسعودية والجزائر والأردن وتونس واليمن والسودان وموريتانيا، وهو ما يؤكد أهمية الجائزة لدى النقاد العرب.





يشار إلى أن الجائزة تقدّم مكافآت مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إذ ينال الفائز الأول 100 ألف درهم، والفائز الثاني 75 ألف درهم، والفائز الثالث 50 ألف درهم.