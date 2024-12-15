سلاف فواخرجي.. في «ليالي روكسي»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك الممثلة سلاف فواخرجي في مسلسل «ليالي روكسي»، الذي من المقرر أن يُعرض في رمضان المقبل، وتجسد شخصية «توتة»، سيدة طموحة تسعى لتعلم التمثيل في بدايات السينما السورية خلال عشرينيات القرن الماضي، ويسلط العمل الضوء على التحديات التي واجهت المرأة في تلك الحقبة، ويستعرض تأثير الفن على تطور المجتمع.

ويتناول المسلسل قصة أول فيلم سينمائي غير ناطق أُنتج في سوريا عام 1928 بعنوان «المتهم البريء»، ليقدم لمحة تاريخية عن ملامح السينما السورية في مراحلها الأولى.





وأشارت فواخرجي إلى أن «ليالي روكسي» يطرح قضايا اجتماعية حيوية، ويضم نخبة من النجوم منهم دريد لحام وأيمن زيدان.





وفي تصريح لـ «الاتحاد»، كشفت سلاف عن تغييرات جذرية في مظهرها استعداداً لدورها في «ليالي روكسي»، حيث ظهرت بقصة شعر تعكس تحولاً في حياتها الشخصية والفنية، وترى أن التغيير يعبّر عن مرحلة جديدة، وتمثل الإطلالة الجديدة تحدياً في مسيرتها الفنية.



وأعربت فواخرجي عن سعادتها برد الفعل الجماهيري حول فيلمها «سلمى» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنسخته الـ 45، حيث نافس في مسابقة آفاق السينما العربية، إخراج جود سعيد، وهو مستوحى من قصة حقيقية حول معاناة امرأة وحيدة تواجه تحديات كبيرة.