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متحف اللوفر أبوظبي يكشف عن تحفة فنية جديدة

متحف اللوفر أبوظبي يكشف عن تحفة فنية جديدة
16 ديسمبر 2024 16:13

كشف متحف اللوفر أبوظبي عن تُحفَةٍ فَنيّةٍ جَديدةٍ مُعارَةٍ إليهِ من قِسمِ الفُنونِ الإسلاميةِ في مُتحَفِ اللوفر واسمُها: "علبةٌ تحمِلُ اسمَ الأميرِ المُغيرَة".
 هذهِ التحفةِ الفنية ..علبة تحمل اسم الأمير المغيرة .. علبة عاجية مصنوعة بإتقان .. جرى تصميمها في القرن العاشر في ورش الخلافة في مدينة الزهراء، في قرطبة، إسبانيا، حملت أعلى درجات البراعة الفنية ومهارة الصنعة الأندلسية.
وكانت هذه العلبة، قد عرضت سابقا في قاعات العرض الدائمة في متحف اللوفر باريس منذ أوائل القرن العشرين، وهي تغادر موقعها لأول مرة لتعرض في متحف اللوفر أبوظبي حتى أبريل 2027.
تعد علبة الأمير المغيرة تحفة فنية حقيقية تتجلى فيها المهارة الحرفية المتميزة في صناعة العاج في العصر الإسلامي، وهو ما يبرز مكانة المتلقّي، ومستوى التقدم الفني الذي شهدته تلك الفترة.
وقد أهديت هذه العلبة إلى الأمير المغيرة، الأخ غير الشقيق للخليفة الحكم الثاني، كما يتضح من النقوش المحفورة عليها وتاريخها (967-968 م).
وقد عكف عدد من العلماء على تفسير الزخارف المنقوشة بإتقان على هذه العلبة ودراسة دلالتها الرمزية بطرق مختلفة، بداية من استنباط المعاني الأدبية والسياسية منها وصولا إلى استكشاف الروابط الفلكية فيها، بما يشمل التفسيرات المتعلقة بأبراج التقويم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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