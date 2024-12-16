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مبادرات مبتكرة في خلوة شباب الأرشيف والمكتبة الوطنية

مبادرات مبتكرة في خلوة شباب الأرشيف والمكتبة الوطنية
17 ديسمبر 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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عقد مجلس شباب الأرشيف والمكتبة الوطنية خلوة ناقش فيها خطة عمله لعام 2025، والتي تنسجم مع أهداف المؤسسة الاتحادية للشباب، وتبادل المشاركون الأفكار التي من شأنها الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة للأرشيف والمكتبة الوطنية، واستشراف المستقبل ومواجهة التحديات.
وحفلت الخلوة بعدد من المبادرات والمشاريع المقترحة، والتي تعنى بالبرامج الخاصة بالشباب، وتضمن برنامج الخلوة الخاصة بمجلس شباب الأرشيف والمكتبة الوطنية محاور عديدة دارت حول خطة عمل المجلس، واقتراح المشاريع والمبادرات والفعاليات لعام 2025، وبرز اهتمام الشباب بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته واضحاً في الخلوة، واهتمامهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الحلول العملية والأفكار المبتكرة، وجرت مناقشة ميزانية المجلس للعام المقبل.
وأكد محمد البشر، رئيس مجلس شباب الأرشيف والمكتبة الوطنية، ضرورة تطوير مهارات الشباب، وترسيخ تواصلهم مع صنّاع القرار لمساعدتهم وتمكينهم في مواجهة التحديات المستقبلية وتحفيزهم على تطوير أفكارهم وإطلاق مشاريعهم الريادية والمبتكرة.
هذا وأعرب المجلس عن بالغ شكره لـ عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الارشيف والمكتبة الوطنية، على دعمه الدائم لمجلس الشباب في مبادراتهم الخلاقة التي ترفد الأجندة الوطنية بكل جديد، وبوصفهم الدماء الجديدة التي تنعش مسيرة العمل، والركيزة الأساسية في بناء المستقبل واستدامة مسيرة التقدم.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
المؤسسة الاتحادية للشباب
الإمارات
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