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التعليم والمعرفة

آثار ومتاحف رأس الخيمة تنظم العرض المسرحي «فرجانا الأولية»

«الأيام التراثية» تحتفي بالموروث الشعبي (وام)
17 ديسمبر 2024 01:03

رأس الخيمة (وام)

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نظمت دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، بحضور ورعاية حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، عرضاً مسرحياً بعنوان «فرجانا الأولية»، وذلك ضمن الدورة الثالثة من «أيام رأس الخيمة التراثية»، التي تختتم فعالياتها مساء اليوم أمام «متحف رأس الخيمة الوطني».
وأكدت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، أهمية الحفاظ على الموروثات الشعبية والتراثية، مشيرة إلى أنها تمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والثقافة الغنية، وأوضحت أن الفعاليات التراثية والحرفية، إلى جانب العروض المسرحية والحيّة للعادات والتقاليد المجتمعية، هي أدوات تعكس أصالة التاريخ العريق وتبرز القيم الراسخة عبر الأجيال.
وأشارت حرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى أن تعزيز الإرث الثقافي الغني لإمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات يتطلب جهوداً مستدامة للحفاظ على هذا التراث الثمين ونقله إلى الأجيال القادمة، وقالت: من خلال هذه الفعاليات، نربط ماضينا العريق بحاضرنا المتجدد، ونغرس في نفوس الشباب روح الفخر والانتماء، لنظل دائماً أوفياء لإرثنا الثقافي الذي يمثل ركيزة أساسية في نهضتنا المجتمعية والحضارية.
وتُعتبر «أيام رأس الخيمة التراثية» واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية التي تحتفي بالموروث الشعبي والتراث الغني لإمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات.
وتُقام الفعالية للسنة الثالثة على التوالي بتنظيم دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، بهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الأصالة والاعتزاز بالموروث الثقافي في نفوس أفراد المجتمع، وخاصة الأجيال الشابة.
وتضمنت فعاليات الدورة الثالثة من أيام رأس الخيمة التراثية تنظيم مجموعة متنوعة من المعارض، منها «جوازات رأس الخيمة القديمة»، و«القوات المسلحة.. تاريخ ومهام» بالتعاون مع وزارة الدفاع - المتحف العسكري برأس الخيمة، كما شملت الأنشطة والعروض استعراض التراث الإماراتي بكل تفاصيله، مثل الحرف اليدوية التقليدية كصناعة السدو والتلي، وعروض الفنون الشعبية.

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