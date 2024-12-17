الأربعاء 18 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مركز سالم بن حم الثقافي يستعرض «جهود الإمارات في خدمة اللغة العربية»

جانب من الندوة (من المصدر)
18 ديسمبر 2024 00:52

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تقدم أغطية شتوية لمرضى «ناصر الطبي»
محمد بن راشد: العرب قادرون على استعادة ريادتهم العلمية

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، نظم مركز سالم بن حم الثقافي ندوة بعنوان «جهود دولة الإمارات في خدمة اللغة العربية»، وذلك بحضور الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة المركز، والشيخ عبدالله بن مسلم بن حم، والدكتورة عائشة الشامسي، رئيس قسم اللغة العربية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور سعيد الطنيجي، نائب رئيس جمعية حماية اللغة العربية، والدكتورة هدى الشامسي، رئيس قسم اللغة العربية - كليات التقنيات العليا، كما حضر عدد من المهتمين والدارسين والمتخصصين في المجال.
ودارت محاور الندوة حول بيان أهمية اللغة العربية، وما التأثيرات التي طرأت عليها بسبب التقدم في التكنولوجي، وبالأخص في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تطرق المتحدثون للمبادرات الحكومية التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم اللغة العربية، وكيف يمكن للغتنا الأم أن تساهم في رفع مستوى الوعي، وتعزيز الهوية والوحدة الوطنية بين الأجيال القادمة، وما هي علاقة الفنون والبرامج الثقافية التي أطلقتها دولة الإمارات باللغة العربية، وما التحديات التي تواجه لغة القرآن الكريم.
وأكد الشيخ مسلم بن حم: على «أهمية اللغة العربية ودورها الجوهري في بناء الوطن كونها وعاء هويتنا»، ودعا ابن حم إلى الاهتمام باللغة العربية، والارتقاء بها وتمكينها عند الأجيال في ظل التحديات التي تواجهها، باعتبارها المرتكز الأول لتنمية الهوية الوطنية في المجتمع، مشيداً بالاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة في دولة الإمارات للحفاظ على اللغة العربية، من خلال الحرص على تعزيزها في الكثير من البرامج والأنشطة الداعمة للهوية الوطنية، إيماناً منها بالارتباط الوثيق بين اللغة والهوية، ووجوب حمايتها وتعزيزها.
وأضاف ابن حم: انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لمركز سالم بن حم الثقافي، سعينا نحن وبهذه المناسبة إلى أن نبرز جهود دولتنا الغالية في دعم وتعزيز وترسيخ لغة القرآن في عقول وأذهان أجيالنا المستقبلية.
كما تطرق الدكتور سعيد الطنيحي لبعض المبادرات والبرامج المتعددة التي ستساهم بدورها في رفع الوعي بأهمية اللغة العربية، وأضاف: اللغة العربية جزء أساسي من الهوية الثقافية والحضارية، الإمارات قامت بخطوات كبيرة وأطلقت مبادرات مميزة للحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها في المجتمع.  
وتابعت الدكتورة عائشة الشامسي، قائلةً: المؤسسات جميعها تتكامل في جهودها لخدمة اللغة العربية، ونحن في المؤسسات التعليمية نتحمل مسؤولية المساهمة في هذا الدور بتخريج أجيال تؤمن إيماناً عميقاً بأن اللغة العربية جزء لا يتجزأ من هويتها.

اليوم العالمي للغة العربية
اللغة العربية
مركز سالم بن حم الثقافي
الإمارات
مسلم بن حم العامري
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
جانب من توزيع مواد غذائية ومستلزمات الشتاء للأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تقدم أغطية شتوية لمرضى «ناصر الطبي»
18 ديسمبر 2024
فلسطينيون ينتظرون الحصول على حصة غذائية في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل 12 ألفاً و799 طالباً فلسطينياً منذ بدء الحرب
18 ديسمبر 2024
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الجامعة»: الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة
18 ديسمبر 2024
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«البنك الدولي»: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة
18 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©